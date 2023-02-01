Видео избиения продюсера и блогера Анны Леоновой в Петербурге сняли камеры наблюдения

Женщину били за остановкой. Никто не вмешался. Фото: кадр с видео. Предоставлено КП-Петербург"

Уличные камеры системы «Безопасный город» сняли видео избиения продюсера и блогера Анны Леоновой в Петербурге. На 38-летнюю женщину вечером 28 января напал нетрезвый мужчина. Все произошло у остановки транспорта на Суворовском проспекте. При этом ждавшие автобуса пассажиры не стали вмешиваться в жестокую драку.

- У дома 36 по Суворовскому проспекту у потерпевшей возник конфликт с неустановленным мужчиной, который избил ее и скрылся с места происшествия. 1 февраля подозреваемый задержан в городе Мурино, - сообщает

Предположительным нападавшим оказался ранее судимый 40-летний уроженец Нижегородской области. Сейчас мужчина находится в полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Сама Леонова лечится. Дома. У нее многочисленные травмы, в том числе контузия. Сильно опухло побитое лицо.