Суд Петербурга продлил арест экс-главе Калининского района Громову и его брату

Ивану Громову продлили срок ареста. Фото: gov.spb.ru

Городской суд Петербурга продлил арест экс-главе Калининского района Ивану Громову и его брату до 23 мая. Оба обвиняются в хищении 240 миллионов рублей из бюджета. Следствие ссылалось на необходимость ознакомления с материалами дела, которое составляет 130 томов. Сами братья, просили отпустить их под залог в один миллион рублей, или отправить под домашний арест. При этом они дали обещания не скрываться.

- Иван Громов и его защитник возражали против продления меры пресечения в виде ареста, указав о надуманности доводов следствия. Также отметили наличие у обвиняемого троих детей и дачу признательных показаний, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Павел Громов также возражал, ссылался на наличие заболеваний и перенесенный несколько раз коронавирус.

Судья назвал доводы стороны защиты несостоятельными и посчитал невозможным изменение меры пресечения из-за слишком крупной суммы кражи, за которую фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, расследование дела не окончено, поэтому нахождение подозреваемых на свободе может навредить следствию. Громовы могут сообщить важную информацию другим фигурантам, которые пока не установлены.

Напомним, что Иван Громов и его брат были задержаны в декабре 2021 года по подозрению в организации хищения бюджетных денег.