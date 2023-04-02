Минздрав: шесть человек, пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге, находятся в тяжелом состоянии

Причиной взрыва, предполагается, стала начиненная поражающими элементами статуэтка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минздрав отреагировал на случившееся в кафе на Университетской набережной. Вечером 2 апреля там прогремел взрыв. В результате случившегося погиб военный корреспондент Владлен Татарский, который проводил в заведении творческую встречу с поклонниками. Пострадали 25 человек.

Согласно сообщению Минздрава, которое передает ТАСС, 24 человека развезли по больницам Петербурга, врачи оказывают им помощь.

- Состояние шести из них оценивается как тяжелое, состояние 18 человек, в том числе подростка, врачи оценивают как средней и легкой степени тяжести, - говорится в сообщении.

Всю медпомощь оказывают пострадавшим людям в полном объеме, добавили в министерстве. Процесс координируют федеральные и городские чиновники из сферы здравоохранения.

Причиной взрыва в кафе могла стать подаренная журналисту статуэтка. Предполагается, что ее начинили взрывчаткой. Очевидцы рассказали, что взрыв был огромной силы - разлетелась мебель, стекла, посуда.