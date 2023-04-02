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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 20:19

Минздрав: шесть человек, пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге, находятся в тяжелом состоянии

Погиб военкор Владлен Татарский, пострадали еще 25 человек
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Причиной взрыва, предполагается, стала начиненная поражающими элементами статуэтка.

Причиной взрыва, предполагается, стала начиненная поражающими элементами статуэтка.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минздрав отреагировал на случившееся в кафе на Университетской набережной. Вечером 2 апреля там прогремел взрыв. В результате случившегося погиб военный корреспондент Владлен Татарский, который проводил в заведении творческую встречу с поклонниками. Пострадали 25 человек.

Согласно сообщению Минздрава, которое передает ТАСС, 24 человека развезли по больницам Петербурга, врачи оказывают им помощь.

- Состояние шести из них оценивается как тяжелое, состояние 18 человек, в том числе подростка, врачи оценивают как средней и легкой степени тяжести, - говорится в сообщении.

Всю медпомощь оказывают пострадавшим людям в полном объеме, добавили в министерстве. Процесс координируют федеральные и городские чиновники из сферы здравоохранения.

Причиной взрыва в кафе могла стать подаренная журналисту статуэтка. Предполагается, что ее начинили взрывчаткой. Очевидцы рассказали, что взрыв был огромной силы - разлетелась мебель, стекла, посуда.