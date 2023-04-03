Минздрав РФ: число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло до 30

Минздрав: 30 человек пострадали при взрыве в кафе в Петербурге.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
После взрыва в петербургском кафе на творческом вечере военкора Владлена Татарского за медицинской помощью обратилось 24 человека.
Последствия взрыва в кафе.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
- Состояние шести из них оценивается как тяжелое, состояние 18 человек, в том числе подростка, врачи оценивают как средней и легкой степени тяжести, - цитирует сообщение Минздрава ТАСС.
Пострадавшие получают всю необходимую помощь. В частности, как стало известно spb.kp.ru, в Мариинскую больницу доставили 13 пострадавших, четыре из них в тяжелом состоянии – они в данный момент находятся в операционной. Один подросток отправлен в детскую больницу имени Раухфуса. Также при взрыве в кафе пострадали журналистка Татьяна Любина и координатор движения «Бессмертный полк» в Таллине Сергей Чаулин.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о 25 пострадавших.
Взрыв в кафе на Университетской набережной раздался около 18 часов. По предварительным данным, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую подарила Татарскому одна из гостей, представившаяся «Настей». Военкор Владлен Татарский погиб. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство общеопасным способом». Полную хронологию ЧП смотрите здесь.