Минздрав РФ: число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло до 30

Минздрав: 30 человек пострадали при взрыве в кафе в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После взрыва в петербургском кафе на творческом вечере военкора Владлена Татарского за медицинской помощью обратилось 24 человека.

Последствия взрыва в кафе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Состояние шести из них оценивается как тяжелое, состояние 18 человек, в том числе подростка, врачи оценивают как средней и легкой степени тяжести, - цитирует сообщение Минздрава ТАСС.

Пострадавшие получают всю необходимую помощь. В частности, как стало известно spb.kp.ru, в Мариинскую больницу доставили 13 пострадавших, четыре из них в тяжелом состоянии – они в данный момент находятся в операционной. Один подросток отправлен в детскую больницу имени Раухфуса. Также при взрыве в кафе пострадали журналистка Татьяна Любина и координатор движения «Бессмертный полк» в Таллине Сергей Чаулин.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о 25 пострадавших.

Взрыв в кафе на Университетской набережной раздался около 18 часов. По предварительным данным, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую подарила Татарскому одна из гостей, представившаяся «Настей». Военкор Владлен Татарский погиб. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство общеопасным способом». Полную хронологию ЧП смотрите здесь.