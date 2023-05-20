Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика19 мая 2023 21:32

Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков вышел из руководящего состава стройкомпании «ЛСР»

Новый состав совета директоров выберут 26 июня
Элеонора КУРЮМОВА
Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков вышел из руководящего состава стройкомпании «ЛСР».

Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков вышел из руководящего состава стройкомпании «ЛСР».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков покинул «Группу ЛСР». Там российский политик и экономист также входил в руководящий состав. Об этом сообщил «Интерфаксу» со ссылкой на пресс-службу строительной компании.

– Бывший председатель правительства России был членом совета директоров с декабря 2021 и до сентября 2022 года, – цитирует издание представителя пресс-службы застройщика.

Кроме того, в «ЛСР» уточнили, что покидает общественник свой пост из-за «личных обстоятельств». К слову, годовое собрание акционеров «Группы» состоится 26 июня. На нем изберут новый состав совета директоров.

Компания, кстати, не замедляет темпов своей работы, даже несмотря на многочисленные проверки и внезапные посещения объектов главой СКР. Напомним, ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за застройки северного намыва. К слову, самого главу ведомства туда не пустили. Потом дело закрыла прокуратура, но его завели повторно. А после у ЧОПа, не пустившего Бастрыкина на намыв, обыскали офис.