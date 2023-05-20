Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков вышел из руководящего состава стройкомпании «ЛСР». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков покинул «Группу ЛСР». Там российский политик и экономист также входил в руководящий состав. Об этом сообщил «Интерфаксу» со ссылкой на пресс-службу строительной компании.

– Бывший председатель правительства России был членом совета директоров с декабря 2021 и до сентября 2022 года, – цитирует издание представителя пресс-службы застройщика.

Кроме того, в «ЛСР» уточнили, что покидает общественник свой пост из-за «личных обстоятельств». К слову, годовое собрание акционеров «Группы» состоится 26 июня. На нем изберут новый состав совета директоров.

Компания, кстати, не замедляет темпов своей работы, даже несмотря на многочисленные проверки и внезапные посещения объектов главой СКР. Напомним, ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за застройки северного намыва. К слову, самого главу ведомства туда не пустили. Потом дело закрыла прокуратура, но его завели повторно. А после у ЧОПа, не пустившего Бастрыкина на намыв, обыскали офис.