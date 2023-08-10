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НовостиОбщество10 августа 2023 13:47

Из затонувшего ресторана «Серебряный кит» начали откачивать воду

Также специалисты латают поврежденные участки, чтобы вода вновь не поступала
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Из затонувшего ресторана «Серебряный кит» откачивают воду.

Из затонувшего ресторана «Серебряный кит» откачивают воду.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

История с плавучим рестораном «Серебряный кит» близится к своему завершению. Напомним, что заведение в Петербурге так и не успело открыться. Во время ледохода дебаркадер накренился и начал тонуть. К собственнику подали иск, призывающий поднять затонувший объект. Суд его удовлетворил. Но поднять его не так просто. Сначала нужно установить заплаты и откачать воду. Специалисты уже приступили к этим работам. И в скором времени ресторан «уплывет» из акватории Невы. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

- В настоящее время из судна откачивают воду, устанавливают заплаты, не переставая работают водолазы, - говорится в сообщении пресс-службы.

Ход работы лично проконтролировал транспортный прокурор Владимир Владимиров. Он указал, что все проблемы должны быть незамедлительно решены, что дебаркадер покинул место своего затопления в установленные сроки.

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