Из затонувшего ресторана «Серебряный кит» начали откачивать воду

Из затонувшего ресторана «Серебряный кит» откачивают воду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

История с плавучим рестораном «Серебряный кит» близится к своему завершению. Напомним, что заведение в Петербурге так и не успело открыться. Во время ледохода дебаркадер накренился и начал тонуть. К собственнику подали иск, призывающий поднять затонувший объект. Суд его удовлетворил. Но поднять его не так просто. Сначала нужно установить заплаты и откачать воду. Специалисты уже приступили к этим работам. И в скором времени ресторан «уплывет» из акватории Невы. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

- В настоящее время из судна откачивают воду, устанавливают заплаты, не переставая работают водолазы, - говорится в сообщении пресс-службы.

Ход работы лично проконтролировал транспортный прокурор Владимир Владимиров. Он указал, что все проблемы должны быть незамедлительно решены, что дебаркадер покинул место своего затопления в установленные сроки.

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