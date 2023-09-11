Суд прекратил дело миллиардера Берсона о разрушении дома-памятника в Петербурге

Суд Петербурга прекратил дело о разрушении Дома Черкасского. Фото: соцсети

Суд Петербурга прекратил дело в отношении миллиардера Бориса Берсона. Его обвиняли в преступном бездействии, которое повлекло разрушение исторического Дома Черкасского на Университетской набережной, 23. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- От защитников поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Берсона в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Стороны не возражали, - говорится в сообщении.

Напомним, что Борис Берсон владеет большей частью помещений в Доме Черкасского. Сам особняк возвели в 1726 году. В перечень объектов культурного наследия регионального значения его включили в 2014 году. Но владелец не соблюдал требования по сохранению и использованию объекта культурного наследия, из-за чего там часто происходили пожары. Ситуацией даже интересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Кстати, ущерб от действий предпринимателя оценили в 39 млн рублей.