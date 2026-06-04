Беглов: Атака БПЛА на Петербург не сказалась на работе ПМЭФ-26

Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Александр Беглов заявил, что утренняя атака дронов 3 июня никак не отразилась на проведении Петербургского международного экономического форума.

- Атаку отбили, все дальнейшие вопросы удалось решить, - ответил глава города на вопросы журналистов на полях ПМЭФ.

Напомним, беспилотники ударили по объектам инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Пострадали четыре человека. В Ленинградской области в ту же ночь сбили 59 БПЛА. В Лужском районе из-за падения обломков дрона повредило четыре частных дома, люди не пострадали.

Атаку на старте форума уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее подтверждением необходимости продолжать специальную военную операцию.

Тем временем министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его страна была готова сбить украинские дроны, если бы они нарушили финское воздушное пространство. Однако этого не произошло. По словам министра, финская разведка заранее знала о готовящейся атаке и привела силы в боевую готовность. В итоге беспилотники до границы Финляндии не долетели.