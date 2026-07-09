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9 июля 2026 16:25

Во ФСИН опровергли слухи о попытке суицида убийцы 12-летней девочки в СИЗО Ленобласти

Ранее мужчине предъявили обвинение по факту убийства и отправили в СИЗО
Маргарита СУРИНА
Правоохранители опровергли информацию, разлетевшуюся по соцсетям.

Правоохранители опровергли информацию, разлетевшуюся по соцсетям.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

9 июля в соцсетях появилась информация о том, что обвиняемый в убийстве 12-летней девочки под Тосно в Ленобласти свел счеты с жизнью прямо в следственном изоляторе. ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти опровергла слухи о попытке суицида убийцы 12-летней девочки.

- Информация не соответствует действительности, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее мужчину задержали по подозрению в убийстве 12-летней девочки в СНТ в Тосненском районе Ленобласти, которая отправилась в лес за грибами и не вернулась. Тело девочки было обнаружено с признаками насильственной смерти. Позже, мужчина сознался и рассказал, как именно совершил убийство.

Сам же изверг пытался бежать из региона, но правоохранители смогли его перехватить. При задержании в рюкзаке мужчины были обнаружены три миллиона рублей, которые принадлежали его партнерам. По предварительной информации, мужчина украл деньги, отложенные на благотворительность.