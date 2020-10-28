Суд освободил подозреваемого в краже 20 млн рублей у убитого киллером депутата Александра Петрова

Следком продолжает расследование кражи из дома депутата Петрова, которого вскоре убил киллер. Фото: Олег ЗОЛОТО

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отпустил из-под стражи подозреваемого в краже 20 млн рублей из загородного участка депутата Александра Петрова. Напомним, 24 октября известного на весь город Выборг и Ленобласть бизнесмена и отца бывшего гонщика «Формулы 1» хладнокровно убил киллер, когда тот выходил из домашней бани. Преступник скрылся. Громкое уголовное дело передано в центральный аппарат Следкома по поручению Александра Бастрыкина. Даже вдова депутата не может понять, кому было выгодно убийство.

Прощание с убитым депутатом заняло два дня. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тем временем сотрудники областного СК РФ расследуют другое дело, связанное с Петровым – неизвестная банда злоумышленников вторглась в его загородный дом в поселке Великое за 2 недели до расправы над бизнесменом. По мнению следователей, в период с 8 по 12 октября из дома депутата пропали 20 370 500 рублей. Первого подозреваемого Анатолия М. оперативно задержали и доставили в суд, но доказать его вину с ходу оказалось непросто.

Подозреваемый в краже отправился домой. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

- Показания потерпевшего, у которого, кстати, отсутствует доверенность на представление интересов убитого Петрова, не содержат информации о совершении деяния подозреваемым. Из материалов следует, что ущерб причинен фермерскому хозяйству «Петров А.П.», а из показаний потерпевшего, что лично Петрову. Вопрос нахождения Анатолия М. в даты совершения преступления вообще не выяснялся следствием, - процитировали аргументированный отказ в аресте в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что Следком не сообщает о том, есть ли связь между кражей 20 миллионов и последующим убийством Петрова.

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