Обыск у тещи рэпера Картрайта признали незаконным

Обыск, прошедший у тещи рэпера Картрайта признали незаконным. Его результаты использовать в деле нельзя. Фото: кадр с видео YoyTUBE

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга подкрутил интригу и без того запутанного дела о смерти рэпера Энди Картрайта. Обыск, проведенный 14 октября в доме адвоката Юрия Авдеева, у которого жила теща музыканта Елена Кохал, признан незаконным.

- Суд удовлетворил жалобу о признании незаконными действий следователя при производстве обыска в жилище адвоката, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Это, как пояснила «КП-Петербург» представитель «объединенки» Дарья Лебедева, означает, что все найденное при обыске не может быть приобщено к делу и использовано в качестве доказательств.

Впрочем, у следствия есть 10 дней, чтобы обжаловать решение суда. По окончании этого срока оно вступит в силу. И тогда добытые улики, если они, конечно были - о результатах обыска до сих пор ничего неизвестно, превратятся в прах.

Рэпер мертв, его жена под арестом, ребенок в детдоме, а тещу обвиняют в пособничестве дочери. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что в ходе обыска у Елены Кохал следователи искали чуть ли не части тела расчлененного рэпера. Его желудок до сих не найден, без чего доказать отравление никак не получается. Тем не менее следствие уверено в том, что музыканта отравила жена Марина Кохал, а мать ей помогала. Если не в совершении преступления, то в его сокрытии. Женщину подозревали в пособничестве и даже задержали.

Пока тещу рэпера пытались отправить под арест, ее внука - сына Картрайта и Марины Кохал, отправили сначала в больницу, а потом и вовсе передали в детдом.

Позднее сторона обвинения отказалась от идеи ареста Елены Кохал из-за ее проблем со здоровьем, но внука женщине так и не вернули. Сейчас решается вопрос опеки над ребенком.

При этом матери мальчика- - жене рэпера Картрайта продлили арест до конца декабря 2020 года.

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