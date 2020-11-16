Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 16 ноября 2020 года: можно ли стирать и гладить медицинские маски

Петербург вновь поставил антирекорд по числу заболевших Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» подготовила последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 15 ноября 2020 года. За прошедшие сутки в городе на Неве вновь установлен антирекорд по количеству заболевших опасной инфекцией. Их число составило 1944 человека.

- Общее число заболевших теперь у нас составляет 81 704 человека, - отметили в оперативном штабе по борьбе с ковидом. – Выздоровели за сутки 937 человек, то есть, всего – 48 663.

К сожалению, есть и печальная статистика. За прошедшие сутки от коронавируса в Петербурге умер 41 человек.

С каждым днем число зараженных растет. Фото: Яндекс

Чтобы не заразиться новой опасной инфекцией, жителей просят носить средства индивидуальной защиты. Но, как отмечает главный специалист-отоларинголог федерального медикобиологического агентства России Яков Накатис, за масками нужно правильно ухаживать. Многоразовые маски, например, можно стирать, но нельзя гладить.

Выявлять коронавирусную инфекцию у петербуржцев продолжают каждый день. Так, за прошедшие сутки на ковид проверились свыше 36 000 человек.

У известного российского телеведущего Дмитрия Хрусталева коронавируса не обнаружено. Об этом журналистам рассказала менеджер шоумена. Известно, что артиста уже выписали из больницы в Сестрорецке.