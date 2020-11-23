Больше 100 тысяч человек: общее число случаев коронавируса в Санкт-Петербурге превысило психологическую отметку

Общее число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 100 тысяч. Фото: Артем КИЛЬКИН

Общее число случаев коронавируса в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 100 тысяч человек. Психологическую отметку город перешагнул утром 23 ноября, когда за сутки зафиксировано еще почти три тысячи зараженных, что также рекорд.

- 2926 новых случаев заболевания инфекцией COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге за прошедшие сутки. Обследовано на наличие коронавируса еще 26 468 человек,- сообщает городской Оперативный штаб.

Таким образом, всего с начала 2020 года в Северной столице коронавирусом заболели 100 864 человека. Большая часть из них (58 488) выздоровела - плюс 1449 уже бывших больных за сутки. Однако этот показатель пока вдвое отстает от заражаемости.

Последние данные на 23 ноября 2020 года. Фото: Яндекс. Коронавирус.

Еще больше 37 тысяч петербуржцев находятся в активном состоянии болезни. Часть из них лечится в стационарах - на данный момент свободны около 10% инфекционных коек в петербургских больницах, а часть - дома. Таким пациентам с 23 ноября массово начинают выдавать бесплатные препараты от коронавируса.

Также с 23 ноября, чтобы остановить распространение инфекции, в Санкт-Петербурге вступают в силу новые карантинные ограничения. В частности, будет запрещена работа всех предприятий общепита в торговых центрах и доступ зрителей на спортивные мероприятия.

Увы, но продолжает увеличиваться и число летальных исходов. За минувшие сутки в городе скончались еще 20 пациентов, а общее число жертв болезни достигло 4973 человек. По этому показателю Петербург прочно занимает второе место в стране, уступая лишь 13-милионной Москве, где умерли 8379 пациентов с COVID-19.

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