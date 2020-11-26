«Пожурил по-отечески»: Дзюба рассказал о телефонном разговоре с Черчесовым

Дзюба поговорил с Черчесовым. В том числе о видео. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поговорил по телефону с тренером сборной России Станиславом Черчесовым и рассказал журналистам, как и о чем прошла беседа. В частности, речь шла о результатах команды, которые в последнее время очень печалят болельщиков. Ну и про ситуацию с видео не вспомнить было тоже нельзя.

- Обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он (Черчесов - прим.ред.) меня вдобавок ко всему еще и пожурил по-отечески. Да и сам все понимаю. Что касается сборной, то, мне кажется, нужно больше сосредоточиться на футболе и подготовке к мартовским играм и главному ближайшему турниру — Евро, - приводит слова нападающего RT.

Что касается проигранного с разгромным счетом 0:5 Сербии последнего матча, то одной из причин стало отсутствие нескольких футболистов в основном составе. Плюс наложилась усталость после «битвы» с Турцией.

- Да, сейчас непростой период, непростой сезон для всех. Но есть время каждому подумать, исправить ситуацию. Вспомните, как мы готовились к ЧМ-2018 и что было потом, - отметил Дзюба, заявив, что у него с Черчесовым были разные периоды взаимоотношений, но уважение сохранялось всегда.

Напомним, что после инцидента с опубликованным в Сети порновидео Дзюбы, его не вызвали на сборы перед играми национальной команды России.

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