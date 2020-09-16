Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 16 сентября: зараженный пассажир автобуса и отсутствие теста на инфекцию у женщины, отдохнувшей в Турции

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 16 сентября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала все важные и последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 16 сентября 2020 года. За прошлый день в Северной столице COVID-19 выявили еще у 206 человек. Пока что власти рекомендуют горожанам делать прививки от гриппа перед началом инфекционного сезона, что уже сделали различные звезды. Например, Михаил Боярский перед вакциной даже упал в обморок.

- Общее число зараженных с начала пандемии на данный момент составляет 39 681 человек. В числе выздоровевших уже 27 294 пациентов. Смертей в общей сложности 2 676, - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Пассажир с коронавирусом прибыл в Финляндию из Санкт-Петербурга. Вместе с ним в транспорте находились еще 50 человек. Больного тут же «упаковали» в стационар, а потенциально зараженных могут посадить на карантин. Впрочем, финские власти еще не нашли всех пассажиров «коронавирусного» автобуса.

Петербурженка, отдохнувшая в Стамбуле вместе с сыном, не смогла вовремя предоставить результаты тестов на COVID-19 по прибытию в Северную столицу. Из-за этого ее проступок рассматривали в суде. Однако женщину все же пожалели, прекратив административное дело. К слову, результаты анализа на инфекцию у нее и ее сына отрицательные.

Добавим, что ситуация по коронавирусу в Ленинградской области следующая: всего там заболели 7 339 человек. В числе выздоровевших - 5 253 человек, а умерших - 90. При этом гимназию из Киришей закрыли на карантин, потому что у некоторых школьников заподозрили COVID-19. Детей перевели на дистанционное обучение.