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Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 18 октября 2020 года: смреть экс-директора «Ленфильма», рекорды по заражаемости, оставшиеся свободные места в больницах и по 500 госпитализируемых в сутки

«Комсомольская правда» последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 18 октября 2020 года
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Коронавирус стал частью привычной жизни, но болеть им точно не стоит.

Коронавирус стал частью привычной жизни, но болеть им точно не стоит.

Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомольская правда» продолжает пристально следить за ситуацией с распространением «ковида» и подготовила все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 18 октября 2020 года.

- За прошедшие сутки в Северной столице инфекцию выявили у 659 горожан. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели инфекцией 51 232 человека , умерли 3 407 (+31), а выздоровели 33 180 (+330), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Но несмотря на последние дни, в каждый из которых были установлены абсолютные рекорды по заражаемости, в Смольном оптимизма не теряют и заверяют, что система здравоохранения Петербурга справляется с нагрузкой.

Последние данные по ситуации с коронавирусом в Петербурге. Фото: Яндекс. Коронавирус.

Последние данные по ситуации с коронавирусом в Петербурге. Фото: Яндекс. Коронавирус.

Так, глава Комздрава Дмитрий Лисовец рассказал, что на 17 октября в городе развернуто 5815 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, из которых свободно 941 место.

И даже при том, что ежедневно госпитализируют 400-500 человек, опасаться нехватки мест не стоит. Ведь во-первых параллельно другие пациенты выздоравливают, а во-вторых, город пока не задействовал временный госпиталь в «Ленэкспо» на 2500 коек.

Плюс с 19 октября «ковидных» начнет принимать Николаевская больница.

Тем не менее, это не значит, что к соблюдению санитарных мер можно относиться с пренебрежением. Власти города в очередной раз напоминают о необходимости носить . Увы, но болезнь очень коварна и способна убить, когда казалось, что выздоровление близко. Так произошло с бывшим директором «Ленфильма», режиссером Виталием Аксеновым. Он скончался от коронавируса на 90-м году жизни, когда уже пошел на поправку.

Что касается ситуации в Ленинградской области, то там ситуация спокойнее, чем в 5-миллионном мегаполисе. За минувшие сутки в регионе заболели еще 102 человека (9 746 всего с начала пандемии) и выздоровели 33 (5940). Число умерших (103) не изменилось.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Санкт-Петербурге 2020: последние новости

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