Новая женщина Шнура – ровесница его дочери

СЕГОДНЯ 11:02 2018-09-05T11:02:22+03:00

«Комсомолка» выяснила, с кем встречается скандальный рокер после развода с женой Матильдой [фото]

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Не прошло и двух недель с официальной даты развода с Матильдой, как лидер «Ленинграда» нашел себе новую даму сердца. Сначала ему приписывали роман с блогером Никой Белоцерковской, а потом обвинили в возрождении отношений с актрисой Оксаной Акиньшиной. Но все это оказались домыслы. 45-летний Шнур встречается не со звездами богемных тусовок, а с обычной на первый взгляд девушкой – 24-летней петербурженкой Ксенией, которая почти в два раза его моложе. Причем новая подружка сама рассказала всему миру через Instagram о своих отношениях со скандальным рокером, подлив масла в огонь и так горячего обсуждения его личной жизни. А как еще реагировать на фото совсем не дружеского поцелуя, которая она выложила в сеть?

«Наверное, почти у каждого, есть или был особенный человек, который что-то изменил в вашей жизни или в сознании. Который смог успокоить эмоции и направить их на созидание. Который откусил кусок твоей души, и одновременно наполнил ее. И ты можешь быть больным, измотанным и абсолютно бессильным, но при этом счастливым. Счастливым, потому что после такой встречи, твой мир уже не будет прежним», – вот такой философский текст был под снимками горячих объятий и поцелуев.

Кто она - новая девушка Сергея Шнурова?Фото: СОЦСЕТИ

Вторая Матильда?

По слухам, новая пассия Шнура знакома с его дочкой – Серафимой (ее мать первая жена Шнура – теолог Мария Исмагилова). Девушки вращались в одной тусовке. Однако поспособствовала ли дочь этому знакомству? Неизвестно. К слову, Серафима вовсе не медийная личность. Она работает графическим дизайнером, окончила СпбГУ, а потом еще несколько лет училась в Китае, замужем. Общаться с отцом началась совсем недавно, до этого оба родственника держали дистанцию.

Поклонники разглядели, что внешне новая пассия Шнура очень похожа на Матильду

Кто же она, новая пассия Сергея Шнурова и чем она занимается? Как стало известно «Комсомолке» в Петербурге», девушка работает управляющей сетью салонов красоты в Санкт-Петербурге, не раз ее приглашали в разные проекты в качестве модели из-за неординарной внешности. Только посмотрите на нее: короткая стрижка под «единичку», пухлые губы, очерченные скулы. Даже под тонной макияжа поклонники разглядели, что внешне новая пассия очень похожа на Матильду.

Аккаунт в Instagram у Ксении появился совсем недавно, а то самое фото со Шнуровым спустя 10 дней после официального объявления о разводе с бывшей женой. Но, как началась шумиха, девушка удалила все снимки с рокером.

«Ей за Рональдо надо замуж!»

По телефону пообщаться с Ксенией не удалось, тогда идем в салон красоты, где она работает. Столкнулись с ней буквально в дверях.

- Доброе утро, я ваша поклонница!

- В смысле? – на лице у Ксении исчезла улыбка.

- Ну нашли Вас в соцсетях, вот и пришли…

- Очень приятно! – только и ответила растерянная девушка, и поспешила сбежать от дальнейшего разговора.

Очевидно, красавица оказалась не готова к обвалившейся на нее славе. А вот коллеги Оксаны только рады, что работают со звездой. Они оказались более разговорчивыми. Мы поболтали с ними в курилке возле салона.

- Это правда, что Ксения встречается со Шнуровым?

- Ну да, мы еще до всех этих новостей из интернета про это знали, - кивнула одна.

- А как давно?

- Около месяца всего. Но Ксюша очень сильно изменилась за этого время, видно, что влюблена.

- Он сюда в салон приходил?

- Нет, не видели.

Новая девушка Сергея Шнурова – кто она?Фото: СОЦСЕТИ

- А что тут такого-то? – подключилась к обсуждению другая сотрудница салона. – Он же обычный человек, ходит по улицам без охраны, постоянно где-то в городе появляется.

- Честно, я думаю, что он ей не пара, - добавила первая собеседница. – Что она в нем нашла? Ей за Рональдо надо замуж!

Мы-то посмеялись и забыли, а Ксения переживает. Когда корреспондент вернулся в редакцию и снова попытался пообщаться с ней через соцсети, заметил, что девушка и вовсе удалила аккаунт. Хотя могла бы использовать как рекламу своего салона. Вдруг набежали бы за услугами и другие фанатки.

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