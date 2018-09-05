2018-09-05T11:02:22+03:00
Звезды

Новая женщина Шнура – ровесница его дочери

«Комсомолка» выяснила, с кем встречается скандальный рокер после развода с женой Матильдой [фото]
Алена ЧИЧИГИНА
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Новая девушка Сергея Шнурова – кто она?Новая девушка Сергея Шнурова – кто она?Фото: СОЦСЕТИ
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Не прошло и двух недель с официальной даты развода с Матильдой, как лидер «Ленинграда» нашел себе новую даму сердца. Сначала ему приписывали роман с блогером Никой Белоцерковской, а потом обвинили в возрождении отношений с актрисой Оксаной Акиньшиной. Но все это оказались домыслы. 45-летний Шнур встречается не со звездами богемных тусовок, а с обычной на первый взгляд девушкой – 24-летней петербурженкой Ксенией, которая почти в два раза его моложе. Причем новая подружка сама рассказала всему миру через Instagram о своих отношениях со скандальным рокером, подлив масла в огонь и так горячего обсуждения его личной жизни. А как еще реагировать на фото совсем не дружеского поцелуя, которая она выложила в сеть?

«Наверное, почти у каждого, есть или был особенный человек, который что-то изменил в вашей жизни или в сознании. Который смог успокоить эмоции и направить их на созидание. Который откусил кусок твоей души, и одновременно наполнил ее. И ты можешь быть больным, измотанным и абсолютно бессильным, но при этом счастливым. Счастливым, потому что после такой встречи, твой мир уже не будет прежним», – вот такой философский текст был под снимками горячих объятий и поцелуев.

Кто она - новая девушка Сергея Шнурова? Фото: СОЦСЕТИ

Кто она - новая девушка Сергея Шнурова?Фото: СОЦСЕТИ

Вторая Матильда?

По слухам, новая пассия Шнура знакома с его дочкой – Серафимой (ее мать первая жена Шнура – теолог Мария Исмагилова). Девушки вращались в одной тусовке. Однако поспособствовала ли дочь этому знакомству? Неизвестно. К слову, Серафима вовсе не медийная личность. Она работает графическим дизайнером, окончила СпбГУ, а потом еще несколько лет училась в Китае, замужем. Общаться с отцом началась совсем недавно, до этого оба родственника держали дистанцию.

Поклонники разглядели, что внешне новая пассия Шнура очень похожа на Матильду

Поклонники разглядели, что внешне новая пассия Шнура очень похожа на Матильду

Кто же она, новая пассия Сергея Шнурова и чем она занимается? Как стало известно «Комсомолке» в Петербурге», девушка работает управляющей сетью салонов красоты в Санкт-Петербурге, не раз ее приглашали в разные проекты в качестве модели из-за неординарной внешности. Только посмотрите на нее: короткая стрижка под «единичку», пухлые губы, очерченные скулы. Даже под тонной макияжа поклонники разглядели, что внешне новая пассия очень похожа на Матильду.

Аккаунт в Instagram у Ксении появился совсем недавно, а то самое фото со Шнуровым спустя 10 дней после официального объявления о разводе с бывшей женой. Но, как началась шумиха, девушка удалила все снимки с рокером.

«Ей за Рональдо надо замуж!»

По телефону пообщаться с Ксенией не удалось, тогда идем в салон красоты, где она работает. Столкнулись с ней буквально в дверях.

- Доброе утро, я ваша поклонница!

- В смысле? – на лице у Ксении исчезла улыбка.

- Ну нашли Вас в соцсетях, вот и пришли…

- Очень приятно! – только и ответила растерянная девушка, и поспешила сбежать от дальнейшего разговора.

Очевидно, красавица оказалась не готова к обвалившейся на нее славе. А вот коллеги Оксаны только рады, что работают со звездой. Они оказались более разговорчивыми. Мы поболтали с ними в курилке возле салона.

- Это правда, что Ксения встречается со Шнуровым?

- Ну да, мы еще до всех этих новостей из интернета про это знали, - кивнула одна.

- А как давно?

- Около месяца всего. Но Ксюша очень сильно изменилась за этого время, видно, что влюблена.

- Он сюда в салон приходил?

- Нет, не видели.

Новая девушка Сергея Шнурова – кто она? Фото: СОЦСЕТИ

Новая девушка Сергея Шнурова – кто она?Фото: СОЦСЕТИ

- А что тут такого-то? – подключилась к обсуждению другая сотрудница салона. – Он же обычный человек, ходит по улицам без охраны, постоянно где-то в городе появляется.

- Честно, я думаю, что он ей не пара, - добавила первая собеседница. – Что она в нем нашла? Ей за Рональдо надо замуж!

Мы-то посмеялись и забыли, а Ксения переживает. Когда корреспондент вернулся в редакцию и снова попытался пообщаться с ней через соцсети, заметил, что девушка и вовсе удалила аккаунт. Хотя могла бы использовать как рекламу своего салона. Вдруг набежали бы за услугами и другие фанатки.

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