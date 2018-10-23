Под завалами взорвавшегося завода «Авангард» в Гатчине нашли тело пятого погибшего

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-23T14:11:30+03:00

Так завод выглядит после взрыва. Фото: МЧС РФ по Ленинградской области

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На пиротехническом заводе «Авангард» в селе Малые Колпаны под Гатчиной сегодня, 23 октября, нашли тело еще одного погибшего работника. Таким образом число жертв взрыва, который прогремел на «Авангарде» 19 октября, увеличилось до пяти человек.

Информацию о найденном теле подтвердили в региональном управлении МЧС. В Следственном комитете Ленобласти рассказали, что труп был обнаружен во время разбора завалов.

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи которые осматривают тело погибшего, - отметили в пресс-службе СК.

Спустя пять дней после ЧП под завалами нашли тело еще одного работника. Фото: пресс-служба СК РФ по Ленобласти

Кроме того, в результате взрыва травмы различной степени тяжести получили шесть человек. По информации пресс-секретаря Гатчинской больницы Елены Карлаш, пятеро пострадавших уже находятся дома, а одна, самая тяжелая пациентка, санавиацией была доставлена в Ленинградскую ОКБ.

Напомним, взрыв на заводе «Авангард» прогремел около 17 часов в пятницу, 19 октября. В здании склада пиротехники были нарушены требования противопожарной безопасности. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье: нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. А под домашний арест был отправлен главный инженер предприятия. Следом за ним может отправиться и директор завода.

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