Под завалами взорвавшегося завода «Авангард» в Гатчине нашли тело пятого погибшего
На пиротехническом заводе «Авангард» в селе Малые Колпаны под Гатчиной сегодня, 23 октября, нашли тело еще одного погибшего работника. Таким образом число жертв взрыва, который прогремел на «Авангарде» 19 октября, увеличилось до пяти человек.
Информацию о найденном теле подтвердили в региональном управлении МЧС. В Следственном комитете Ленобласти рассказали, что труп был обнаружен во время разбора завалов.
- В настоящее время на месте происшествия работают следователи которые осматривают тело погибшего, - отметили в пресс-службе СК.
Спустя пять дней после ЧП под завалами нашли тело еще одного работника. Фото: пресс-служба СК РФ по Ленобласти
Кроме того, в результате взрыва травмы различной степени тяжести получили шесть человек. По информации пресс-секретаря Гатчинской больницы Елены Карлаш, пятеро пострадавших уже находятся дома, а одна, самая тяжелая пациентка, санавиацией была доставлена в Ленинградскую ОКБ.
Напомним, взрыв на заводе «Авангард» прогремел около 17 часов в пятницу, 19 октября. В здании склада пиротехники были нарушены требования противопожарной безопасности. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье: нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. А под домашний арест был отправлен главный инженер предприятия. Следом за ним может отправиться и директор завода.
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