Стас Барецкий о тайной женитьбе Сергея Шнурова: «Это фейк. Свадьба будет громкая!»

СЕГОДНЯ 18:28 2018-10-20T18:56:36+03:00

Шоумен уверен, что лидер «Ленинграда» еще не вступил в брак

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Еще не утих шум вокруг пятничного концерта группировки «Ленинград», который вошел в историю числом зрителей, а в ряде СМИ уже гремит информация о свадьбе Сергея Шнурова. Ходят слухи, что музыкант тайно женился. Якобы со своей избранницей, 26-летней светской львицей Ольгой Абрамовой, лидер «Ленинграда» по-тихому расписался во Дворце бракосочетания на Английской набережной в Петербурге. И пара отказалась от пышных торжеств. При этом заявление в ЗАГС они подали совсем недавно.

Однако, по словам товарища Шнурова, Стаса Барецкого, все это неправда. И пока главный холостяк Петербурга не расписался.

– Нет, это пуля. Я уверен, что это фейк. Ближе меня источника нет. И лучше меня этой инфы никто не может знать, – заявил Стас Барецкий «КП-Санкт-Петербург».

На стадионе "Санкт-Петербург" Сергей Шнуров собрал 65 тысяч зрителей 19 октября.Фото: Артем Килькин

В том, что свадьба все же будет, друг музыканта не сомневается. Напомним, что ранее Барецкий поделился с «КП» предположительной датой этого события – 17 ноября. Правда, теперь признался: ожидал, что Сергей Шнуров объявит о свадьбе или даже вступит в брак на концерте. Сам шоумен на стадионе на Крестовском 19 октября не был, поскольку все еще находится в больнице после ДТП.

– Было бы круто, я предлагал ему. Я ожидал, что будет на «Зенит-Арене» что-то. Но я в больничке, поэтому мне тяжеловато контролировать ситуацию. Но если бы я был рядом, я бы сказал: «Давай, Серега!», – поделился Барецкий.

Ольга Абрамова и Сергей Шнуров.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, предыдущие свадьбы лидера «Ленинграда» были скромными. И расписаться без шума было бы для музыканта привычным делом. Но друг Шнурова уверяет, что на этот раз все будет по-другому:

– Те свадьбы были тихие, а эта будет громкая! Многие ждут, поэтому так.

Состоится ли этот брак в действительности – покажет время. О той, кто может стать супругой музыканта известно немного. Юная светловолосая красавица родом из Екатеринбурга. Посещает светские тусовки Петербурга. На одной из них, кстати, Сергей Шнуров и представил Ольгу Абрамову миру. Правда, как поэтессу Варвару.

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