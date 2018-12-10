Готовится «штурм»: Кержаков забаррикадировался в доме и не отдает ребенка Тюльпановой
ТЕМА ДНЯ. Александра Кержакова обвиняют в насилии и подделке документов, а Милане Тюльпановой снова не отдали сына
После очередного судебного заседания 10 декабря в Петроградском районном суде, в котором решается судьба сына бывшего футболиста Александр Кержаков и пока что еще его жены Миланы Тюльпановой, мать мальчика в сопровождении адвоката Александра Добровинского отправилась к дому экс-зенитовца. Цель визита – забрать сынишку Артемия. Однако этого ей сделать не удалось.
Прибыв на место, Милана увидела, что перед домом опущен шлагбаум, вокруг ходят 3-4 сотрудника охраны и никого на территорию жилища футболиста не пускают.
- Тюльпанова позвонила Кержакову с телефона Добровинского, когда приехала на место. Однако экс-футболист сказал, что не узнает ее голос и положил трубку, - передает корреспондент «КП».
Милану в дом к Кержакову не пустили и ребенка, соответственно, не отдали несмотря на бумагу от судебных приставов.
После суда Милана Тюльпанова со своим адвокатам приехали к дому Кержакова, чтобы забрать ребенка.Фото: Олег ЗОЛОТО
- Документы у нас есть. В скором времени Милана отправится брать штурмом дом Кержакова для того, чтобы забрать по закону сына, - рассказал журналисту «КП» защитник жены футболиста Александр Добровинский.
Когда именно это произойдет, адвокат не уточнил, но заявил, что очередная схватка за сына между супругами произойдет в ближайшие дни.
- Конечно, Милана себя плохо чувствует. Ребенка не дают, - добавил адвокат.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Добровинский: Кержаков, угрожая, заставил жену признаться в наркозависимости
При этом защитники экс-футболиста настаивают на дополнительной экспертизе для женщины (подробности)
Адвокат Тюльпановой: «Милана поедет забирать ребенка у Кержакова с приставами»
Бывшая жена футболиста сможет это сделать сразу же, как получит исполнительный листок (подробности)
Угрожал выкинуть из окна: Адвокат Добровинский заявил в суде, что Кержаков бил жену Милану
Защитники же бывшего футболиста пытаются доказать обратное. Они утверждают, что Александр примерный отец и на редкость терпеливый муж (подробности)
«Не хочу отдавать ребенка матери, которая лечилась от наркозависимости»: Кержаков расплакался после развода с Миланой
Суд встал на сторону женщины и теперь футболист должен будет отдать 1,5-летнего сына жене (подробности)
Милана пока еще Кержакова вышла в прямой эфир и рассказала о главной причине их ссор с мужем-футболистом
- Может, так и должно было произойти, чтобы я могла понять, как мой сын ценен для меня. Когда он родился, прошло всего шесть дней со смерти папы, я тогда вообще ничего не понимала... Теперь все иначе (подробности)
Милана Тюльпанова призналась, что так и не смогла пробудить в себе материнский инстинкт к маленькому Игорю Кержакову
Молодая мама поделилась своими переживаниями с подписчиками (подробности)
Бывшая жена футболиста Александра Кержакова: «Он убедил меня лечь в психиатрическую больницу, то же самое он сделал с Миланой»
- Мы познакомилась с новой женой Кержакова Миланой, когда у них уже начались те же проблемы: родился сын и все пошло по тому же сценарию. Я тогда ей сразу сказала, чтобы она ни в коем случае не подписывала никаких бумаг о месте проживания сына (подробности)