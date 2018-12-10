Готовится «штурм»: Кержаков забаррикадировался в доме и не отдает ребенка Тюльпановой

ТЕМА ДНЯ. Александра Кержакова обвиняют в насилии и подделке документов, а Милане Тюльпановой снова не отдали сына 00:00 00:00

После очередного судебного заседания 10 декабря в Петроградском районном суде, в котором решается судьба сына бывшего футболиста Александр Кержаков и пока что еще его жены Миланы Тюльпановой, мать мальчика в сопровождении адвоката Александра Добровинского отправилась к дому экс-зенитовца. Цель визита – забрать сынишку Артемия. Однако этого ей сделать не удалось.

Прибыв на место, Милана увидела, что перед домом опущен шлагбаум, вокруг ходят 3-4 сотрудника охраны и никого на территорию жилища футболиста не пускают.

- Тюльпанова позвонила Кержакову с телефона Добровинского, когда приехала на место. Однако экс-футболист сказал, что не узнает ее голос и положил трубку, - передает корреспондент «КП».

Милану в дом к Кержакову не пустили и ребенка, соответственно, не отдали несмотря на бумагу от судебных приставов.

После суда Милана Тюльпанова со своим адвокатам приехали к дому Кержакова, чтобы забрать ребенка.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Документы у нас есть. В скором времени Милана отправится брать штурмом дом Кержакова для того, чтобы забрать по закону сына, - рассказал журналисту «КП» защитник жены футболиста Александр Добровинский.

Когда именно это произойдет, адвокат не уточнил, но заявил, что очередная схватка за сына между супругами произойдет в ближайшие дни.

- Конечно, Милана себя плохо чувствует. Ребенка не дают, - добавил адвокат.

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