2019-01-02T12:40:10+03:00
Звезды

Милана Тюльпанова увезла сына Кержакова из Петербурга

Молодая мама опубликовала фотографию из аэропорта "Пулково"
Елена МОЛОДКИНА
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Первое совместное путешествие мамы и сына после воссоединения. Фото: InstagramПервое совместное путешествие мамы и сына после воссоединения. Фото: Instagram
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Ранним утром среды 2 января Милана Кержакова сообщила своим подписчикам, что улетает из Санкт-Петербурга. В доказательство опубликовала в "Инстаграме" новое фото из "Пулково".

На кадре Милана вместе со своим сыночком Артемием. Молодая мама дала понять всем, что летит отдыхать не одна, а вместе с любимым малышом, которого совсем недавно сумела забрать у отца Александра Кержакова.

Правда, куда именно они летят, Милана не сказала. А на вопрос подписчиков, не в Грецию ли ответила коротко:

- Упаси Боже.

Не потому, что Тюльпановой чем-то не угодили местные курорты. Все дело в том, что в Греции сейчас как раз отдыхает Александр Кержаков, и подписчики предположили, что семья, возможно, воссоединится.

К слову, в "Пулково" был и младший брат Миланы, фото с ним она показала в "сторис". Не исключено, что фотографировала своих детей Наталья Тюльпанова, и семья отправилась на отдых в полном составе.

Ну а поклонники Миланы снова отмечают, как малыш похож на своего дедушку Вадима Тюльпанова, и что в нем совсем ничего нет от отца - Александра Кержакова. Впрочем, поклонники футболиста, наоборот, видят в малыше только кержаковские черты.

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