Милана Тюльпанова увезла сына Кержакова из Петербурга

Ранним утром среды 2 января Милана Кержакова сообщила своим подписчикам, что улетает из Санкт-Петербурга. В доказательство опубликовала в "Инстаграме" новое фото из "Пулково".

На кадре Милана вместе со своим сыночком Артемием. Молодая мама дала понять всем, что летит отдыхать не одна, а вместе с любимым малышом, которого совсем недавно сумела забрать у отца Александра Кержакова.

Правда, куда именно они летят, Милана не сказала. А на вопрос подписчиков, не в Грецию ли ответила коротко:

- Упаси Боже.

Не потому, что Тюльпановой чем-то не угодили местные курорты. Все дело в том, что в Греции сейчас как раз отдыхает Александр Кержаков, и подписчики предположили, что семья, возможно, воссоединится.

К слову, в "Пулково" был и младший брат Миланы, фото с ним она показала в "сторис". Не исключено, что фотографировала своих детей Наталья Тюльпанова, и семья отправилась на отдых в полном составе.

Ну а поклонники Миланы снова отмечают, как малыш похож на своего дедушку Вадима Тюльпанова, и что в нем совсем ничего нет от отца - Александра Кержакова. Впрочем, поклонники футболиста, наоборот, видят в малыше только кержаковские черты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Самый счастливый день в моей жизни»: Милана Тюльпанова забрала сына у Александр Кержакова

После года ожидания мать вновь рядом со своим ребенком (подроюности)

Добровинский: Кержаков, угрожая, заставил жену признаться в наркозависимости

При этом защитники экс-футболиста настаивают на дополнительной экспертизе для женщины (подробности)

Адвокат Тюльпановой: «Милана поедет забирать ребенка у Кержакова с приставами»

Бывшая жена футболиста сможет это сделать сразу же, как получит исполнительный листок (подробности)

Угрожал выкинуть из окна: Адвокат Добровинский заявил в суде, что Кержаков бил жену Милану

Защитники же бывшего футболиста пытаются доказать обратное. Они утверждают, что Александр примерный отец и на редкость терпеливый муж (подробности)

«Не хочу отдавать ребенка матери, которая лечилась от наркозависимости»: Кержаков расплакался после развода с Миланой

Суд встал на сторону женщины и теперь футболист должен будет отдать 1,5-летнего сына жене (подробности)

Милана пока еще Кержакова вышла в прямой эфир и рассказала о главной причине их ссор с мужем-футболистом

- Может, так и должно было произойти, чтобы я могла понять, как мой сын ценен для меня. Когда он родился, прошло всего шесть дней со смерти папы, я тогда вообще ничего не понимала... Теперь все иначе (подробности)