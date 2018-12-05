Адвокат Тюльпановой: «Милана поедет забирать ребенка у Кержакова с приставами»

Борьба за сына между экс-футболистом 36-летним Александром Кержаковом и его бывшей женой 25-летней Миланой Тюльпановой набирает обороты. Позади уже два заседания суда и куча апелляций. Две из которых Александр подавал, чтобы отменить решение о том, что ему нужно вернуть ребенка матери. Последняя жалоба футболиста была отклонена судом неделю назад, после чего он должен был отдать полуторагодовалого Артемия Милане. Однако этого до сих пор не произошло: мальчик, как и последние девять месяцев, живает с отцом.

Адвокат Миланы Александр Добровинский неоднократно обращался к Кержакову через соцсети и просил не препятствовать передаче малыша.

- Ребенок не адаптирован к матери, так как давно ее не видел, - объяснял свой отказ расставатьсяс Темой Александр.

- Если мы будем передавать Артемия насильно, мы причиним ему травму, - поддерживает своего подзащитного и адвокат Ирина Куликова.

Совместная жизнь Миланы и Кержакова окончательно дала трещину.

МИЛАНА НЕ СТРЕМИТСЯ НАЛАДИТЬ КОНТАКТ С СЫНОМ

Впрочем, Тюльпанова настроена решительно и хочет забрать сына сразу после получения исполнительного листа. Произойти это должно уже завтра, 6 декабря.

- Если Милана хочет соблюсти интересы своего ребенка, ей надо следовать рекомендациям психологов, в том числе и своих, - объяснила Куликова. – Александр не препятствует ее общению с Артемием. Но чтобы забрать сына, ей надо наладить с ним контакт, а для этого она должна проводить многочасовые встречи с мальчиком.

a.kerzhakov11 "В ожидании..." Уже завтра, первый раз за 27 дней и третий раз за 3 месяца, преодолев все болезни,погоду, работу, аукционы, телепередачи, радость от слез и слезы от радости... К нам, вроде бы как, решили зайти.... Так что мы ждём...

Но делать это Милана почему-то не торопится. По словам Кержакова и его адвокатов, за прошедшие три месяца мать приезжала к сыну всего три раза. При этом встреч было назначено гораздо больше, но по каким-то причинам Тюльпанова не могла на них присутствовать.

- Я думаю, мы получим исполнительный лист завтра, - рассказал «КП»-Петербург» адвокат Миланы Александр Добровинский. - Та сторона может делать все что угодно. Есть исполнительный лист, извольте его предписание исполнить. Препятствовать нам законных оснований у них нет.

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