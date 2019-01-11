Сын Александра Кержакова в одну секунду "вылечил" свою маму Милану Тюльпанову

Милана Тюльпанова на новогодние праздники увезла сына Артемия Кержакова в Сочи. Молодая мама сначала заинтриговала своих подписчиков снимком из аэропорта "Пулково", потом объявила конкурс, мол, кто угадает, куда они отправляются, получит 10 лайков. Ну а вскоре раскрыла секрет, что отдыхает семейство Тюльпановых в Красной Поляне.

Там, по признанию Миланы, ей все очень понравилось: и обстановка, и люди. Неравнодушные сочинцы, а также туристы, постоянно подходили к ней и выражали сочувствие и поддержку.

- Так странно, удивительно и приятно, что даже здесь, в чужом городе, ко мне подходят люди, говорят слова поддержки, хотя меня без косметики и с кичкой на голове достаточно трудно узнать. Я прямо чувствую, что люди переживают и поддерживают. Одно дело, когда тебе это пишут в соцсетях, и совсем другое, когда подходят и говорят лично, - пишет Милана в своем "Инстаграме".

Но не это главное. А главное то, что всего несколько недель с сыном - и Милана забыла обо всем плохом, что было в ее жизни.

- От моего нервозного состояния не осталось и следа, мой сын своим "мама Милана" меня вылечил в одну секунду, - призналась Милана Тюльпана, в недавнем прошлом жена Александра Кержакова.

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