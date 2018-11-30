Адвокат Миланы Тюльпановой призвал Кержакова вернуть ребенка матери и пригрозил приставами

36-летний Александр Кержаков и его жена Милана Тюльпанова почти два месяца спорят о том, кем будет жить их общий сын полуторагодовалый Артемка. Ранее суд постановил, что на время разбирательств футболист должен вернуть ребенка матери. Однако Кержаков выполнять это требование не торопится.

Он попытался обжаловать вердикт, но суд оставил решение без изменений. После этого Милана несколько раз приезжала за сыном, но забрать его не получилось. Малыш до сих пор живет с футболистом.

Бывших супругов защищают лучшие адвокаты страны. Интересы Миланы, дочери покойного сенатора Вадима Тюльпанова, представляет звездный защитник Александр Добровинский. Он обратился к спортсмену и призвал его соблюдать закон.

- Вы и Милана публичные люди, поэтому я и обращаюсь к вам публично, - заявил Добровинский сегодня в своем видеообращение в Instagram. - Не вы проиграли, и не Милана выиграла, и не я победил, все это делалось ради ребенка.

alexanderdobrovinsky Обращение Александра Добровинского

Александр Андреевич уверяет, что дети – это наше будущее и у маленького Артемки должны быть и мама, и папа.

- Я вас очень прошу, не чините препятствий, отдайте ребенка Милане, - посоветовал адвокат футболисту. - Я надеюсь все будет хорошо, без скандалов и судебных приставов. Сделайте так, как решил суд.

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