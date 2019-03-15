2019-03-15T13:26:12+03:00
Звезды

«Ксения - прекрасная актриса»: Константин Богомолов рассказал, как работал с Собчак над эротическим сериалом «Содержанки»

На премьерный показ сериала в Петербурге режиссер приехал в сопровождении бывшей жены Дарьи Мороз, Ксения Собчак появилась позже
Людмила ИЛЬИНА
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Режиссер прибыл на премьеру со своей бывшей женой актрисой Дарьей Мороз.Режиссер прибыл на премьеру со своей бывшей женой актрисой Дарьей Мороз.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге состоялась презентация уже наделавшего шума сериала «Содержанки» Константина Богомолова. Интерес к этой картине большой, как и ко всему, что делает режиссер, ведь помимо творческих премьер, его личная жизнь тоже изобилует событиями. В августе 2018 года Богомолов развелся с актрисой Дарьей Мороз, но это не помешало сыграть ей «Содержанках» главную роль. А в этом году его все чаще видят в компании с телеведущей Ксенией Собчак, которая в свою очередь объявила о разводе со своим мужем Максимом Виторганом. Ксении надо сказать тоже досталось роль в сериале Богомолова.

На премьере в Петербурге ждали всю троицу Богомолов-Собчак-Мороз. Однако на пресс-конференцию режиссер прибыл в сопровождении только бывшей жены. Он - в растянутых трико и обычной кофте, Мороз - в элегантном черно-белом костюме.

Актриса Дарья Мороз была подготовилась к премьере и выглядела очень эффектно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Актриса Дарья Мороз была подготовилась к премьере и выглядела очень эффектно.Фото: Артем КИЛЬКИН

Первый вопрос из зала режиссеру - об отношении к содержанкам.

- Как я к ним отношусь? Хорошо. Я вообще люблю людей: все прекрасны, у всех свои обстоятельства жизни, никого не осуждаю, - сказал Богомолов. - Знакомые среди содержанок есть.

Журналисты заметили, что почти все главные роли в кино отданы женщинам и спросили, тяжело ли было работать в такой компании?

- У нас сейчас много в стране умных, сложных и самодостаточных женщин, к сожалению, таких мужчин гораздо меньше, - вздохнул режиссер. - С чем это связано, не знаю.

В картине на самом деле собрались уникальные женщины. Мы поинтересовались, оправдала ли ожидания, например, Ксения Анатольевна как актриса?

Ксения Собчак пришла поддержать Богомолова. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ксения Собчак пришла поддержать Богомолова.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Она прекрасная актриса - органичная, естественная и легкая, - отчеканил Богомолов. Однако дальше на неудобные вопросы отвечать не стал.

После пресс-конференции состоялся показ первой серии. Сериал изобилует откровенными постельными сценами и роскошными локациями - особняки, рестораны, апартаменты.

- Надо, чтобы герои не просто красиво и богато смотрелись в кадре, а чтобы они себя так чувствовали, - после просмотра пояснил Богомолов.

Кстати, Ксения Собчак-таки появилась на мероприятии. Когда Константин Богомолов, Дарья Мороз и продюсер картины Ирина Соснина были на сцене, «блондинка в шоколаде» прокралась в зал и уселась, уткнувшись в телефон. Было заметно, что она не хотела привлекать к себе внимание. Совпадение или нет, но через пять минут после этого бывшая супруга Богомолова покинула зал, оставив режиссера и продюсера наедине со зрителями. По окончанию вечера, Собчак поспешила к Богомолову, и они вместе удалились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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