2019-03-29T18:08:30+03:00
Звезды

Олег Майами - Ольге Бузовой: «Когда-нибудь я добьюсь твоего сердца»

Певица призналась, что влюблена, возможным избранником артистки стал экс-участник шоу «Дом-2»
Мила БУКЕ
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Ольга Бузова снова влюблена.Ольга Бузова снова влюблена.
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Похоже, экс-участники телестройки «Дом-2» находят друг друга не только в периметре, но и за его пределами. Слухи о романе певицы Ольги Бузовой и Олега Майами ходят уже пару месяцев. А недавно певица, празднуя день рождения своей матери в Барселоне, засветила на видео кольцо на своем безымянном пальце. Как раз после этого, ради хайпа или всерьез, участник шоу «Дом-2» и «Голос-4» 28-летний Олег Майами выложил интригующий совместный снимок с Бузовой. По фото видно, что парочка находится в более, чем близких отношениях.

- Когда-нибудь я добьюсь твоего сердца, - признался Майами своим 1,2 миллионам подписчикам, обращаясь к Бузовой.

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Когда нибудь я добьюсь твоего сердца @buzova86
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В ответ на это, буквально через пару часов, 33-летняя певица выложила откровенное фото, продемонстрировав потрясающую фигуру и вновь «подросшую» грудь. И написала к нему двусмысленное стихотворение.

«Мне подруги говорили не будь дурой,

Он с твоим сердцем поиграет, и опять обманет.

Но я не верю, что у нас с тобою так будет,

И словно бабочка лечу на твоё пламя»

Поклонники, впрочем, не верят в искренность чувств и предполагают, что Олег и Ольга готовят совместный дуэт, таким образом, подогревая интерес к своей парочке. Еще одной причиной хайпа могут стать возможные съемки второго сезона телепроекта «Замуж за Бузову». Ведь в первом сезоне артистке так и не удалось найти свою любовь. Однако руководство ТНТ и сама Бузова информацию о съемках пока не подтверждают.

buzova86buzova86
Мне подруги говорили не будь дурой, Он с твоим сердцем поиграет, и опять обманет. Но я не верю, что у нас с тобою так будет, И словно бабочка лечу на твоё пламя
315484 отметок «Нравится»5871 комментариевInstagram

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ИСТОЧНИК KP.RU

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