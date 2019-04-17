Няня не работает бесплатно: Жена Аршавина пришла на суд по разводу с ребенком на руках

Сегодня, 17 апреля, в Красносельском районном суд Санкт-Петербурга состоялось первое заседание по делу о разводе бывшего игрока «Зенита» Андрея Аршавина с его второй женой Алисой Казьминой. Сам Аршавин на процесс не приехал, а вот его супруга прибыла. Вместе с маленькой Есенией на руках.

- Няня отказывается работать бесплатно. А Андрей за все время расставания не дай Алисе ни копейки. У нее ведь еде двое детей на руках, с кем всех оставить? - пояснила ситуацию адвокат Казьминой Марина Дубровская корреспонденту «КП-Петербург».

ТЕМА ДНЯ. Алиса Казьмина приехала с двухлетней дочкой на суд по разводу с Андреем Аршавиным 00:00 00:00

И действительно, после расставания в конце 2018 года Аршавин не только не общается с женой и их общей дочерью, но и забрал у супруги ключи от машины - премиального внедорожника «Мерседес».

В мировом суде, где проходило предварительное разбирательство, договориться «по-хорошему» сторонам не удалось. В итоге дело ушло в суд. Здесь интересы Алисы Казьминой (Аршавиной) представляют три адвоката из Москвы, в том числе известный юрист Александр Добровинский.

Рассказать о жизни с Аршавиным его жена не смогла - ребенок заплакал и процесс продолжился только при участии адвокатов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне он намекал, что супруга экс-зенитовца в суде расскажет всю правду о семейной жизни с Андреем Аршавиным, но, в итоге, пообщаться с судьей у Казьминой не получилось, так как 2-летняя дочка расплакалась у нее на руках. В итоге Алиса забрала ребенка, села в тонированный «Бентли» с воителем и уехала. Решать вопросы остались юристы с обеих сторон.

Лишних слушателей в перипетии жизни Аршавиных решили не посвящать и заседание сделали закрытым. Впрочем, корреспонденту «Комсомолки» Александр Добровинский сказал, что «прорыва» ждать не стоит, развода, скорее всего, сегодня не будет.

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