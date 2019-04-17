Адвокат Александр Добровинский: жена Аршавина явится в суд и расскажет всю правду о браке с футболистом

Семейная жизнь бывшего игрока «Зенита» Андрея Аршавина давно уже стала предметом пристального внимания светской прессы. Из спортсмена футболист превратился в героя «мыльной оперы», которой стал его бракоразводный процесс со второй женой. Сегодня, 17 апреля, в Красносельском суде Петербурга состоится первое заседание по этому делу.

- Дорогие друзья ! Наша команда приехала в Петербург на суд и привезла два чемодана документов. Завтра в 11:00 начинается суд Аршавин vs Аршавина, - написал в соцсетях адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Алисы Казьминой (Аршавиной).

Юрист привез с собой из Москвы двух молодых и весьма привлекательных помощниц модельной внешности, а также предупредил, что готов раскрыть все тайны семейной жизни бывшего футболиста.

Адвокат Алисы Аршавиной Александр Добровинский пообешал "раскрыть всю правду" и привез в Петербург два чемодана документов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- На заседании будет присутствовать Алиса Аршавина. Суд узнает всю правду, - написал Добровинский под фото, на котором он с помощницами изучает материалы по делу.

Впрочем, самому Андрею Аршавину эту правду услышать в лицо не придется - на процесс он приезжать не планирует, представлять спортсмена будут его адвокаты.

Напомним, что бракоразводный процесс экс-зенитовца и его второй супруги Алисы начался зимой 2019 года. В мировом суде сторонам договориться о разделе имущества и опеке над общим ребенком договориться не удалось, поэтому дело перешло в районный суд по месту прописки жены.

Впрочем, на ребенка Аршавин претендовать будет вряд ли. В последнее время он хоть и примеряет на себя роль примерного отца, но общается больше с детьми от первого брака с телеведущей Юлией Барановской. Так, недавно он ездил в Москву на день рождения своей дочери.

К слову, уезжать из Петербурга в среду Александр Добровинский и его команда не планируют. Ведь уже в четверг он снова пойдет в суд. И снова по делу о разводе бывшего игрока «Зенита». На этот аз адвокат будет представлять интересы Миланы Тюльпановой - супруги Александра Кержакова.

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