2019-04-17T08:53:33+03:00
Звезды

Адвокат Александр Добровинский: жена Аршавина явится в суд и расскажет всю правду о браке с футболистом

17 апреля в Петербурге пройдет первое заседание по разводу экс-зенитовца с его второй супругой
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сегодлня в Красносельском суде будут разводить Андрея Аршавина со второй женой Алисой.Сегодлня в Красносельском суде будут разводить Андрея Аршавина со второй женой Алисой.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Семейная жизнь бывшего игрока «Зенита» Андрея Аршавина давно уже стала предметом пристального внимания светской прессы. Из спортсмена футболист превратился в героя «мыльной оперы», которой стал его бракоразводный процесс со второй женой. Сегодня, 17 апреля, в Красносельском суде Петербурга состоится первое заседание по этому делу.

- Дорогие друзья ! Наша команда приехала в Петербург на суд и привезла два чемодана документов. Завтра в 11:00 начинается суд Аршавин vs Аршавина, - написал в соцсетях адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Алисы Казьминой (Аршавиной).

Юрист привез с собой из Москвы двух молодых и весьма привлекательных помощниц модельной внешности, а также предупредил, что готов раскрыть все тайны семейной жизни бывшего футболиста.

Адвокат Алисы Аршавиной Александр Добровинский пообешал "раскрыть всю правду" и привез в Петербург два чемодана документов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Адвокат Алисы Аршавиной Александр Добровинский пообешал "раскрыть всю правду" и привез в Петербург два чемодана документов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- На заседании будет присутствовать Алиса Аршавина. Суд узнает всю правду, - написал Добровинский под фото, на котором он с помощницами изучает материалы по делу.

Впрочем, самому Андрею Аршавину эту правду услышать в лицо не придется - на процесс он приезжать не планирует, представлять спортсмена будут его адвокаты.

Напомним, что бракоразводный процесс экс-зенитовца и его второй супруги Алисы начался зимой 2019 года. В мировом суде сторонам договориться о разделе имущества и опеке над общим ребенком договориться не удалось, поэтому дело перешло в районный суд по месту прописки жены.

Впрочем, на ребенка Аршавин претендовать будет вряд ли. В последнее время он хоть и примеряет на себя роль примерного отца, но общается больше с детьми от первого брака с телеведущей Юлией Барановской. Так, недавно он ездил в Москву на день рождения своей дочери.

К слову, уезжать из Петербурга в среду Александр Добровинский и его команда не планируют. Ведь уже в четверг он снова пойдет в суд. И снова по делу о разводе бывшего игрока «Зенита». На этот аз адвокат будет представлять интересы Миланы Тюльпановой - супруги Александра Кержакова.

Читайте также:

Очевидцы: Женатый Андрей Аршавин провел ночь в элитном стриптиз-клубе в Петербурге с двумя девушками

И отказался платить 3 тысячи рублей за прогулку на лошади (подробности)

Андрей Аршавин впервые за долгое время встретился с детьми от Барановской

Футболист вспомнил о своих родительских обязанностях (подробности)

«Забрал машину и требовал миллион евро»: Адвокат Алисы Аршавиной рассказал об угрозах футболиста

А младшая дочь экс-зенитовца после визита папы и его друзей начала заикаться (подробности)

Тренер Алексей Стрепетов: Развод Аршавина может быть связан со стрессом из-за окончания карьеры

Бывший наставник футболиста не верит в рассказы жены Андрея (подробности)

Жена Андрея Аршавина подала на супруга заявление в полицию об угрозах и требует развод

Алиса Казьмина, по словам адвоката, находится в подавленном состоянии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Андрей Аршавин: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
За сутки в Петербурге угнали шесть дорогих иномарок, в том числе «Ауди» за 6,5 миллионов плюс экскаватор
Ради благоустройства Колпинский парк закроется на все лето
В аварии с каршерингом в Рыбацком погиб байкер
Прогноз погоды на 17 апреля в Санкт-Петербурге: Солнечно, тепло, ветер
В Петербурге продается исторический особняк за 130 миллионов рублей
Женщина с ребенком устроила массовое ДТП на севере Петербурга
Двухлетняя петербурженка попала в больницу после укуса бурундука
Пьяная пара потеряла полуторагодовалую дочь у Южного рынка
Петербуржцы смогут потратить материнский капитал на строительство дачного дома
На Дворцовой площади пройдет пять репетиций парада 9 мая
В офисе петербургской электроэнергетической компании полиция нашла крупную партию наркотиков
Пьяный рецидивист избил двух женщин и мужчину на набережной Макарова
Придумай послание потомкам, которое должно появиться на фасаде элитного дома
Степа Марсель опубликовал видеооткрытку к юбилею Аллы Пугачевой
Съезды с КАД на Выборгское шоссе перекроют на пять дней
Купол дома Зингера подсветили в цвета французского флага из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери
После смертельной аварии на Камышовой улице заведено уголовное дело
«Опустошены»: «Зенит» отреагировал на пожар в Нотр-Дам де Пари
От зимней грязи в Петербурге отмыли 965 улиц
В Ленобласти от клещей пострадали 22 человека, в том числе 9 детей
У Фонда имущества отобрали единоличное право на продажу городской собственности
В Петербурге открыли памятник Николаю Гумилеву
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 16 апреля: Тепло, ясно, ветер умеренный
«Волга» насмерть сбила жительницу Волхова
В Петербурге поддержат негосударственные образовательные услуги
В Петербурге полицейские получили реальные сроки за пытки задержанных