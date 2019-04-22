Булочки Бузовой и элитная недвижимость Ивана Урганта: Как еще зарабатывают звезды

Слава - штука капризная. Сегодня вы на пике популярности: концерты, гастроли, фанаты и деньги сами текут в руки. А завтра на Олимпе зажжется новая звезда, и зарабатывать на хлеб придется по-другому. Многие российские знаменитости помнят об этом, и заботятся о своем благосостоянии заранее. «Комсомолка» узнала, кто из звезд делает бизнес не только на шоу.

Ксения Собчак: Кино, журналистика и рестораны

Доход по версии журнала «Форбс» - 1,4 миллиона долларов в год.

Светская львица Ксения Собчак умеет делать деньги буквально на всем. Она рекламирует товары в Instagram (один пост стоит от 500 тысяч до миллиона рублей), ведет корпоративы и ТВ-шоу, работает журналисткой и проводит мотивирующие тренинги.

Ксения Анатольевна проводит тренинги по всей стране.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Делайте свой бизнес, если у вас не получилось, не отчаивайтесь, начинайте новое дело! И так, пока не добьетесь успеха, - советует слушателям Ксения Анатольевна.

Кроме того, у Собчак – десять процентов в уставном капитале компании «Бессер», которая владеет ресторанами в Москве, а с 2010 года - еще 0,1 процент акций компании «Евросеть». На имя Ксении также зарегистрировано ИП, с помощью которого она получает госконтракты. В 2017 году она выиграла несколько тендеров от «Государственного театра Наций» на общую сумму более 300 тысяч рублей за роль Феклы Ивановны спектакле «Женитьба».

Ксения Собчак получает роли в театре через госконтракты.

Еще одна строчка в источниках доходов Собчак – это роли в фильмах и сериалах. Последняя – в сериале «Содержанки», где Ксения сыграла саму себя.

- Она прекрасная актриса - органичная, естественная и легкая, - отзывался режиссер Константин Богомолов.

Иван Ургант: Агентство недвижимости и интеллектуальная игра

Доход по версии журнала «Форбс» - 8,5 миллионов долларов в год.

41-летний Иван Ургант один из самых востребованных телеведущих страны. А умение быстро ориентироваться в любой теме искрометное чувство юмора сделало из него еще и очень популярного ведущего мероприятий. А услуги эти весьма не дешевые. Согласно сайту госзакупок в 2018 году Иван в качестве индивидуального предпринимателя выиграл тендер на проведение торжества для одной бюджетной организации за 3 млн. 700 тысяч рублей.

Иван Ургант знает во что вкладывать деньги.

Также в 2017 году телеведущий стал совладельцем риэлтерского агентства элитной недвижимости. Ему принадлежит четверть доли уставного капитала компании, офисы которой находятся не только в Москве, но и в Петербурге, Лондоне и Нью-Йорке.

А в 2011 году Ургант вместе с Александром Цекало открыли ресторан в центре Москвы. Порция гребешков с шафрановым ризотто и легкими травами обойдется там в 1800 рублей, а утка конфи глазированная фруктовым демиглассом - в 1390 рублей. За удовольствие надо платить.

Ресторан Урганта и Цекало пользуется спросом.Фото: Мила СТРИЖ

Бывают у телеведущего и провальные вложения. В марте 2018 года Ургант запустил интеллектуальную игру «Клевер». Своего рода онлайн-викторину, за победу в которой можно было заработать до 50 тысяч рублей. Однако уже к концу года количество участников катастрофически упало, и 31 декабря провели последнюю игру.

Сергей Шнуров: Опера, одежда и звукозаписывающий лейбл

Доход по версии журнала «Форбс» - 13,9 миллионов долларов в год.

Заводить побочный бизнес лидеру группировки «Ленинград» нет никакого смысла. За одно выступление только на «Газпром арене» в прошлом году он заработал десятки миллионов рублей. А таких концертов по всей стране у музыканта хоть отбавляй. Однако, как и любой творческий человек, Шнуров решил попробовать себя в разных амплуа.

Одежда от Шнурова так и не стала популярной.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Еще в 2010 году лидер группы «Ленинград» стал соучредителем бара в Петербурге с поэтичным названием «Синий Пушкин». Дела шли вроде бы не плохо, но спустя пару лет музыкант передал свою долю компаньону по бизнесу. В сентябре 2014 года Шнуров решил одеть своих фанатов в одежду собственного производства и запустил линию одежды Shnurovs. Но и это начинание быстро перегорело. Сейчас сайт магазина не работает, а последние модели вещей на странице в Instagram выкладывали четыре года назад.

В опере Шнуров исполнил разговорную партию Бенвенуто Челлини.

Через собственное ИП Шнуров работает с госконтрактами. В 2018 году одна только Мариинка заплатила ему 650 тысяч рублей за исполнение роли старого Бенвенуто Челлини. В 2019 году эта сумма составила всего 200 тысяч рублей, но ведь год только начался. Кстати, во всех случаях закупка осуществлялась у единственного поставщика, так что у других исполнителей просто не было шансов.

Есть у Шнурова собственный звукозаписывающий лейбл «Шнурок», который приносит неплохие дивиденды, ведь его растет каждый год.

Матильда Шнурова: Балет и изысканная кухня

Как известно, лидер группы «Ленинград» - человек щедрый, и бывших жен на произвол судьбы не бросает. Так 32-летняя Матильда Шнурова сейчас является очень завидной петербургской невестой. Строчек в рейтинге Форбс пока не занимает, но какие ее годы?

Популярность артистов помогает в раскрутке бизнеса.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Светская львица с 2012 года владеет рестораном «Кококо» в Петербурге. Известность мужа сыграла немалую роль в раскрутке бизнеса, своими лакомствами пара угощала даже Ивана Урганта в его вечернем шоу. После, от посетителей не было отбоя, все хотели попробовать блюдо «Мамин любимый цветок».

Шнурова один из самых успешных рестораторов Петербурга.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Хотя и предприимчивости самой Матильды можно только позавидовать. В мае 2017 года в ресторан пришли с проверкой соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Любой ресторатор скажет, что процедура эта не из приятных.

Уже в ноябре 2019 году проверка должна была повториться. Видимо, чтобы не дожидаться надзирателей, Матильда ликвидировала свое ООО, и открыла новое. По документам – новое, а по-факту – старое-доброе.

Увлечение Матильды Шнуровой переросло в бизнес.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Также с 2015 года у светской львицы есть балетная студия «Айседора». Разовый часовой урок обойдется там в 700 рублей, а абонемент на 12 занятий – 7200 рублей. Цены вполне приемлемые.

Ольга Бузова: Булочки, бижутерия и криптовалюта

Доход по версии журнала «Форбс» - 3,9 миллионов долларов

Чем только не занимается Ольга Бузова: поет, пишет книги, играет в спектаклях, ведет мероприятия и шоу «Дом 2», рекламирует товары, имеет криптовалюту, пекарню в Подмосковье, ресторан, магазины одежды и аксессуаров и много чего еще. Все это приносит ей огромный доход.

Поклонники Бузовой скупают одежду певицы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Например – концерт Бузовой в провинции обойдется в полтора миллиона рублей, а частное мероприятие – еще дороже. Ее Instagram лакомый кусочек для рекламодателей, ведь у Бузовой 15 миллионов подписчиков. За один пост девушка просит всего от 400 тысяч рублей.

В прошлом году дива открыла свой ресторан на Цветном бульваре, кстати, прямо по соседству с заведениями Филиппа Киркорова и Тимати. Однако спустя год можно сказать, что это предприятие не столь удачно, как другие начинания певицы. Отзывы все хуже, а посещаемость все меньше.

В своем ресторане певица не редко обедает в кругу семьи.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Сегодня пришли на обед в ресторан Ольги Бузовой, насторожило, что народу нет, хотя время обеда. Продавцы на кассе не знают состав блюд, неприятная атмосфера, тесно и мрачно. В этом районе за эти же деньги можно поесть дешевле и вкуснее», - такие отзывы оставляют недовольные посетители.

Есть у Бузовой и бизнес с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым. Они оба владеют долями в компании авторской бижутерии.