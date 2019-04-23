Ребенок остался с женой Кержакова, но суд, скорее всего - не последний

Петроградский районный суд вынес решение по взаимным искам Александра Кержакова и его бывшей жены Миланы Тюльпановой. Основой спора была опека над их общим сыном Артемием и размер денежного содержания на ребенка.

- Суд решил: расторгнуть брак; определить место жительства ребенка с матерью; алименты взыскать с Кержакова в размере 1/6 части от всех видов заработка до достижения совершеннолетия старшего сына. С 01.05.2031 - в размере 1/4, - озвучил судья.

Напомним, у спортсмена трое детей, за старшую дочь Дашу он также платит алименты.

Таким образом ребенок останется жить с матерью. Впрочем, если ранее сам Александр Кержаков боролся за опеку над Артемием, то последнее судебное заседание, состоявшееся на прошлой неделе, стало сенсационным. Адвокаты футболиста заявили, что он готов уступить требованиям Миланы и оставить ребенка ей.

Сегодня брак Кержаковых, который продлился три года, официально расторгнут.Фото: соцсети

Сам Кержаков объяснил, что не хочет травмировать сына судами и надеется получить больше времени на общение с ним. Однако именно этот момент так и остался не определен. Ведь в суде адвокат спортсмена подчеркнул, что с того момента, как временным решением суда Артемия отдали на воспитание матери, Милана препятствует Кержакову видеться с сыном.

- Я думаю, это не последнее заседание, - заявил по выходу из зала суда адвокат Миланы Тюльпановой Александр Добровинский.

Стоит добавить, что раньше сторона Кержакова приводила доводы о наркозависимости его экс-супруги. Но в этот раз результаты наркологической экспертизы показали отсутствие запрещенных средств в крови у обоих родителей.

Также судья зачитала вывод психологической экспертизы - оба родителя могут воспитывать ребенка, но у матери более благоприятный профиль в качестве родителя.

Решение суда не стало неожиданным для участников.Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще одним доводом в суде явились заключения опеки, представители которой посещали дом Кержаковой Миланы 22 апреля. Они заявили, что Артемий имеет сильную привязанность к матери и бабушке (Наталья Тюльпанова - мать Миланы - прим.. Авт.), а также, что ребенок в семье хорошо развивается: посещает курсы английского и ходит в бассейн.

Адвокаты Кержакова не стали ничего добавлять к заявленным ранее доказательствам, однако подчеркнули, что у них еще полно аргументов, в пользу отца, но, по его решению, представлять суде их не будут. Впрочем, миром процесс не окончился. То, что отцу будет не просто отстоять право видеться с сыном регулярно, косвенно подтвердила и сторона Миланы.

- Воспитание ребенка надо заслужить, - заявил Александр Добровинский.

Так что эта история еще не закончена. Кстати, обоих супругов на заседании в Петроградском районном суде опять не было.

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