2019-04-23T17:22:23+03:00
Звезды

Ребенок остался с женой Кержакова, но суд, скорее всего - не последний

Судья определил размер алиментов, но не порядок свиданий малыша с отцом
Петр КИБЕРМила БУКЕ
Поделиться:
Суд оставил сына Александра Кержакова с матерью. Фото: www.instagram.com/a.kerzhakov11Суд оставил сына Александра Кержакова с матерью. Фото: www.instagram.com/a.kerzhakov11
Изменить размер текста:

Петроградский районный суд вынес решение по взаимным искам Александра Кержакова и его бывшей жены Миланы Тюльпановой. Основой спора была опека над их общим сыном Артемием и размер денежного содержания на ребенка.

- Суд решил: расторгнуть брак; определить место жительства ребенка с матерью; алименты взыскать с Кержакова в размере 1/6 части от всех видов заработка до достижения совершеннолетия старшего сына. С 01.05.2031 - в размере 1/4, - озвучил судья.

Напомним, у спортсмена трое детей, за старшую дочь Дашу он также платит алименты.

Таким образом ребенок останется жить с матерью. Впрочем, если ранее сам Александр Кержаков боролся за опеку над Артемием, то последнее судебное заседание, состоявшееся на прошлой неделе, стало сенсационным. Адвокаты футболиста заявили, что он готов уступить требованиям Миланы и оставить ребенка ей.

Сегодня брак Кержаковых, который продлился три года, официально расторгнут. Фото: соцсети

Сегодня брак Кержаковых, который продлился три года, официально расторгнут.Фото: соцсети

Сам Кержаков объяснил, что не хочет травмировать сына судами и надеется получить больше времени на общение с ним. Однако именно этот момент так и остался не определен. Ведь в суде адвокат спортсмена подчеркнул, что с того момента, как временным решением суда Артемия отдали на воспитание матери, Милана препятствует Кержакову видеться с сыном.

- Я думаю, это не последнее заседание, - заявил по выходу из зала суда адвокат Миланы Тюльпановой Александр Добровинский.

Стоит добавить, что раньше сторона Кержакова приводила доводы о наркозависимости его экс-супруги. Но в этот раз результаты наркологической экспертизы показали отсутствие запрещенных средств в крови у обоих родителей.

Также судья зачитала вывод психологической экспертизы - оба родителя могут воспитывать ребенка, но у матери более благоприятный профиль в качестве родителя.

Решение суда не стало неожиданным для участников. Фото: Артем КИЛЬКИН

Решение суда не стало неожиданным для участников.Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще одним доводом в суде явились заключения опеки, представители которой посещали дом Кержаковой Миланы 22 апреля. Они заявили, что Артемий имеет сильную привязанность к матери и бабушке (Наталья Тюльпанова - мать Миланы - прим.. Авт.), а также, что ребенок в семье хорошо развивается: посещает курсы английского и ходит в бассейн.

Адвокаты Кержакова не стали ничего добавлять к заявленным ранее доказательствам, однако подчеркнули, что у них еще полно аргументов, в пользу отца, но, по его решению, представлять суде их не будут. Впрочем, миром процесс не окончился. То, что отцу будет не просто отстоять право видеться с сыном регулярно, косвенно подтвердила и сторона Миланы.

- Воспитание ребенка надо заслужить, - заявил Александр Добровинский.

Так что эта история еще не закончена. Кстати, обоих супругов на заседании в Петроградском районном суде опять не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Футболист Кержаков пошел на мировую: «Все, что я хочу - воспитывать сына»

Ребенок останется с Миланой Тюльпановой, которую спортсмен неоднократно обвинял в употреблении наркотиков [видео] (подробности)

Казьмина хочет вернуть Аршавина в семью или получить 4 миллиона алиментов в месяц

В суде интересы журналистки отстаивали три адвоката и двухгодовалый ребенок [видео] (подробности)

Кержаков сдался: ребенок останется с Миланой Тюльпановой

Экс-футболист «Зенита» считает, что так будет лучше для сына и готов платить алименты бывшей жене [видео] (подробности)

Милана Тюльпанова отсудила у Александра Кержакова ребенка

В Петербурге в течение 5 часов разводили известную пару(подробности)

Добровинский: Кержаков, угрожая, заставил жену признаться в наркозависимости

При этом защитники экс-футболиста настаивают на дополнительной экспертизе для женщины (подробности)

Адвокат Миланы Тюльпановой призвал Кержакова вернуть ребенка матери и пригрозил приставами

Экс-футболист не торопится исполнять решение суда (подробности)

Суд постановил, что экс-футболист Кержаков должен вернуть ребенка матери

Милана Тюльпанова призналась, что "рыдает от счастья" (подробности)

Угрожал выкинуть из окна: Адвокат Добровинский заявил в суде, что Кержаков бил жену Милану

Защитники же бывшего футболиста пытаются доказать обратное. Они утверждают, что Александр примерный отец и на редкость терпеливый муж (подробности)

Кержаков задолжал бывшей жене по алиментам больше 13 миллионов рублей

Исполнительный документ о задолженности экс-футболиста появился на сайте судебных приставов (подробности)

Милана Кержакова назвала сумму, ради которой ее муж готов ей вернуть ребенка

Ксения Собчак встретилась с женой бывшего зенитовца и узнала истинные причины звездного скандала (подробности)

Милана Тюльпанова о Кержакове: «Он поломал жизнь трем женам, задолжал по алиментам 13 миллионов и стал послом Евро-2020?!»

Жена экс-футболиста высказалась о бывшем, увидев его в эфире у Урганта (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Училась в Берлине, а в 25 лет стала правой рукой президента Татарстана: Кто такая Наталия Фишман, ставшая женой Тимура Бекмамбетова
«Комсомолка» решила объяснить своим читателям, кто же такая Наталия Фишман и чем она смогла завоевать сердце Тимура Бекмамбетова
Новости 24
Интернет-магазин «Зенита» переименовал «водолазку» в «бадлон» после жалобы петербуржца
Суд оставил ребенка с бывшей женой Кержакова и определил размер алиментов
Клаудио Маркизио рассказал о любви к кофе, «Зените» и Кокорине
В Горелово появился новый пешеходный мост через Дудергофку
Идем на рекорд: За март автопроизводство в Петербурге выросло на 11 процентов
Стартовали продажи квартир во второй очереди ЖК «Лондон Парк»
Студент из Петербурга «слил» интимные фотографии девочки-подростка на сайт ее же школы
13-летняя школьница забеременела от изнасиловавшего ее сожителя матери
В центре Петербурга мужчина обстрелял рабочих, повредивших окно в его квартире
Съезд с КАД в сторону Купчино будет ограничен до 30 апреля
Петербуржец погиб под колесами троллейбуса в Петербурге
Один погиб, второй пострадал: Автомобиль взорвался во время заправки в Ленобласти
В ночной аварии с трамваем на Петергофском шоссе погибла девушка
Бесплатный Wi-Fi появится в общественных местах Петербурга
Погода на 23 апреля в Петербурге: К городу приближается лето
На расселение всех петербургских коммуналок потребуется 25 лет
В Тихвине пенсионер погиб при падении с подвесного моста, который накануне подожгли хулиганы
У памятника Ленину в Петроградском районе прошел одиночный пикет против абортов
Петербуржец, который хотел выжить соседа по коммуналке, получил 1,5 года колонии
В Петербурге отреставрируют дворец Белосельских-Белозерских
В Центре помощи тюленям показали, как спасенный нерпенок учится заглатывать рыбу пока ее не съел Крошик
Петербургский метростроитель пошел в суд из-за долгов по зарплате
В Петербурге состоялся этап Open Innovations Startup Tour-2019
Чиновники выселили незаконные магазины на Ленинском проспекте
Петербургский ЗакС рассмотрит законопроект о бесплатном проезде в электричках для льготников
Ревнивец, спаливший квартиру вместе с бывшей девушкой и ее любовником, сядет на 19 лет
Смольный предложил петербуржцам оценить качество весенней уборки города
Петербуржцы решат судьбу оранжерей Таврического сада