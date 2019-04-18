Кержаков сдался: ребенок останется с Миланой Тюльпановой

Только вчера состоялось первое заседание по бракоразводному процессу Андрея Аршавина с его второй женой Алисой Казьминой, а уже сегодня ,18 апреля, в Петроградском суде проходит заседание по семейному делу другого экс-зенитовца. Впрочем, недавно стало известно, что Александр Кержаков, который боролся за опеку над своим сыном с бывшей женой, уже сдался.

Судебное заседание вызывает повышенное внимание со стороны прессыФото: Олег ЗОЛОТО

- Мы пришли с миром в суд, с намерением прекратить разбирательство. Александр решил пойти на мировую, чтобы процесс не отражался на судьбе ребенка и его здоровье, - сообщил корреспонденту «КП-Петербург» адвокат Кержакова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1072" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/703928" frameborder="0"></iframe> Адвокаты Кержакова по процессу опеки над сыном.Представители футболиста заявили о намерении решить дело миромОлег ЗОЛОТО

Адвокаты, представляющие интересы Александра КержаковаФото: Олег ЗОЛОТО

Экс-зенитовец готов платить Милане Тюльпановой в размере 25 процентов от своего дохода, однако после вчерашних заявлений супруги Андрея Аршавина, которая потребовала алименты в твердой сумме 4 миллионов рублей в месяц, юристы Кержакова опасаются подобных запросов. Впрочем. настроение стороны футболиста мирное, все дела они намерены завершить сегодня.

- Главное, чтобы Александру не препятствовали встречаться с ребенком, что происходит в данный момент. Он готов пойти на любые условия, чтобы прекратить процесс, - говорят юристы спортсмена.

Адвокат Александр Добровинский представляет интересы сразу двух жен бывших зенитовцев, Кержакова и Аршавина.Фото: Олег ЗОЛОТО

Итогом сегодняшнего заседания стал перенос слушания на 23 апреля из-за того, что служба опеки не успела подготовить официальное заключение. Ни Милана, ни Александр в зале суда так и не появились. Но адвокаты уверены, что во вторник в этом деле будет поставлена точка.Позиция второй стороны пока остается неизвестной. Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы и Алисы Аршавиной (Казьминой) и Миланы Тюльпановой, по существу ничего приехавшим в суд журналистам не сказал. Но по его довольной улыбке было ясно, что капитуляцией ответчика адвокат доволен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/704007" frameborder="0"></iframe> Кержаков сдался: ребенок останется с Миланой Тюльпановой.Экс-футболист «Зенита» считает, что так будет лучше для сына и готов платить алименты бывшей женеОлег ЗОЛОТО

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