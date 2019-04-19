«Ради таких моментов, я согласился с требованиями Миланы»: Кержаков объяснил, почему решил отдать ребенка жене

Только вчера, 18 апреля, в Петроградском суде состоялось очередное заседание по делу об опеке над сыном между бывшим игроком «Зенита» Александром Кержаковыи и его экс-супругой Миланой Тюльпановой. Представители футболиста неожиданно заявили, что тот согласен с требованиями жены и готов идти на мировую. Теперь сам Кержаков объяснил почему.

- Ради вот таких моментов я решил прекратить эти бессмысленные судебные процессы и согласиться с требованиями Миланы. Хочется быть с Артемием, как можно чаще, и воспитывать его так, как это возможно в ситуации, когда родители не живут вместе, - написал Александр в своем «Инстаграме» под фотографией с улыбающимся сыном.

По словам спортсмена, за последние 4 месяца, которые ребенок живет с матерью, он виделся с ним всего 6 раз. Жена запрещает отцу встречаться с Артемием под разными предлогами.

Брак с Миланой Тюльпановой не принес Кержакову счастья.Фото: СОЦСЕТИ

- Последний запрет был связан с тем, что я согласился на развод. Не пытайтесь это понять - это не объяснимо, - пишет сам Александр.

А до этого, ему месяц запрещали приходить к сыну, так как он позвонил по видеосвязи и дал поговорить Артемию с его бабушкой, дедушкой и братом. Все эти причины, по мнению Кержакова, бредовые. Сейчас условием его встреч с ребенком назван конец судебного процесса.

- Надеюсь это все закончится во вторник и наши с Артемием встречи станут чаще, чем 1 раз в месяц по 40 мин в закрытой комнате. Всем добра и любите своих детей, - написал в заключение футболист, добавив, что больше никаких комментариев на эту тему он давать не будет.

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