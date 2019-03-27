Милана Тюльпанова о Кержакове: «Он поломал жизнь трем женам, задолжал по алиментам 13 миллионов и стал послом Евро-2020?!»

Милана Тюльпанова живет со своим двухлетним сынишкой Артемием с 24 декабря 2018 года. Именно тогда девушке удалось с судебными приставами отобрать ребенка у пока еще законного мужа Александра Кержакова. Но судебный процесс с экс-футболистом у светской львицы пока еще не закончен. Сейчас представители Фемиды решают, с кем будет жить их общий сын, и кто будет платить алименты. Кроме того сейчас оба супруга проходят психологическую и наркологическую экспертизы, назначенные судьей. Но Милана не стала дожидаться результатов и сделала большое обращение в соцсетях.

Девушка сравнила «преступление» Кержакова против своих жен (Милана третья жена футболиста, от всех трех у него по ребенку, со всеми плохие отношения - прим. Авт.) с преступлением, которое совершили Мамаев и братья Кокорины (избили человека в кафе - прим. Авт.) Дескать, те сидят уже полгода, а Сашка ходит по эфирам и тренирует детей.

- Человек, который поломал жизнь своим детям, своим женам и задолжал алиментов на 13 миллионов рублей первой жене, отобрал сына у второй и забыл, как выглядит мой сын, собирается вещать у Урганта о своей футбольной судьбе, - негодует Милана.

Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на чемпионате Европы-2020.

Милану взбесил недавний поход Александра на шоу «Вечерний Ургант», о чем он сам сообщил в Instagram. У лучшего бомбардира в истории сборной России был повод засветиться на ТВ - Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на чемпионате Европы-2020.

- Можно быть каким угодно профессионалом, но когда ты известен всей стране как не лучший образец мужчины и отца, как его можно ставить в пример, да еще и на федеральных каналах? - удивляется Тюльпанова. - И что самое дикое, на мой взгляд, он работает с детьми, тренирует их. Много ли нравственности во всем этом?

Вот уж действительно наболело. Подписчики напомнили Милане, что несмотря ни на что, Александра поддерживают Ургант, Шнуров, Невзоров и Пиотровский. На что она ответила, что когда-то Кержаков и ей сумел запудрить мозги, а она поддалась на его очарование.

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