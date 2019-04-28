2019-04-28T18:20:24+03:00
Спорт

Пока еще женатого Андрея Аршавина застукали в компании двух девушек

Мячи на поле футболист забивает гораздо лучше, чем танцует в ресторане [видео]
Маргарита РЕПИНА
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Футболист решил отвлечься от бракоразводного процесса.Футболист решил отвлечься от бракоразводного процесса.Фото: Тимур ХАНОВ
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Экс-футболист Андрей Аршавин, который скоро станет холостяком, времени зря не теряет. Спортсмена застали в компании двух очаровательных дам. На этот раз бывший игрок «Зенита» весело провел время в ресторане, где его сняли на видео посетители.

На кадрах видно, что Андрей в бодром расположении духа. Он мило беседует со спутницами, курит кальян и даже пускается в пляс.

Аршавин танцует в ресторане.

- Ну пьяного Аршавина тут увидеть просто не ожидала, - прокомментировала автор видео.

О девушках, с которыми футболист скоротал вечер, ничего неизвестно. В заведении было темно, поэтому разглядеть их лица сложно. Зато можно отметить отличную фигуру его подруг.

К слову, в начале апреля Аршавина заподозрили в новом романе. Экс-футболист выложил фотографии с пышногрудой брюнеткой. Девушка трогательно обнимала футболиста. Однако в разговоре с «Комсомольской правдой» она опровергла слухи. Евгения заявила, что со спортсменом их связывают исключительно дружеские отношения.

Напомним, на прошлой неделе состоялось первое заседание по делу о разводе бывшего капитана «Зенита» Андрея Аршавина и его жены - журналистки Алисы Казьминой. На свое содержание и их общей дочери Есени Казьмина просит 4 миллиона рублей алиментов ежемесячно. По словам адвоката Аршавина, для бывшего спортсмена это такая же заоблачная сумма, как и для обычного человека. Следующее заседание пройдет в Петербурге 4 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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