Пока еще женатого Андрея Аршавина застукали в компании двух девушек
Экс-футболист Андрей Аршавин, который скоро станет холостяком, времени зря не теряет. Спортсмена застали в компании двух очаровательных дам. На этот раз бывший игрок «Зенита» весело провел время в ресторане, где его сняли на видео посетители.
На кадрах видно, что Андрей в бодром расположении духа. Он мило беседует со спутницами, курит кальян и даже пускается в пляс.
Аршавин танцует в ресторане.
- Ну пьяного Аршавина тут увидеть просто не ожидала, - прокомментировала автор видео.
О девушках, с которыми футболист скоротал вечер, ничего неизвестно. В заведении было темно, поэтому разглядеть их лица сложно. Зато можно отметить отличную фигуру его подруг.
К слову, в начале апреля Аршавина заподозрили в новом романе. Экс-футболист выложил фотографии с пышногрудой брюнеткой. Девушка трогательно обнимала футболиста. Однако в разговоре с «Комсомольской правдой» она опровергла слухи. Евгения заявила, что со спортсменом их связывают исключительно дружеские отношения.
Напомним, на прошлой неделе состоялось первое заседание по делу о разводе бывшего капитана «Зенита» Андрея Аршавина и его жены - журналистки Алисы Казьминой. На свое содержание и их общей дочери Есени Казьмина просит 4 миллиона рублей алиментов ежемесячно. По словам адвоката Аршавина, для бывшего спортсмена это такая же заоблачная сумма, как и для обычного человека. Следующее заседание пройдет в Петербурге 4 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU