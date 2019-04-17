Казьмина хочет вернуть Аршавина в семью или получить 4 миллиона алиментов в месяц

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Развод Аршавиных, раунд первый 00:00 00:00

17 апреля в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга прошло первое заседание по делу о разводе бывшего капитана «Зенита» Андрея Аршавина и его супруги – журналистки Алисы Казьминой. Вместе они прожили почти 6 лет. Сам Аршавин на процесс не приехал, его интересы представляла юрист Виктория Савицкая. А вот супруга спортсмена появилась в зале суда с двухгодовалой дочкой Есенией на руках в сопровождении троих столичных адвокатов: Александра Добровинского, Марины Дубровской и Ирины Бултаковой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/703797" frameborder="0"></iframe> Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин разводится с женой.Артем КИЛЬКИН

- Алиса приехала в суд, чтобы рассказать всю правду об Андрее, - заявил адвокат Казьминой Александр Добровинский.

Однако правду ей сказать не дал маленький ребенок, девочка расплакалась в зале суда, и Алисе пришлось уйти. По словам адвоката Марины Дубровской, девочку просто не с кем было оставить.

Казьмина приехала на суд с ребенком, потому что у нее нет денег на няню, но на "Майбахе"Фото: Артем КИЛЬКИН

- Старшие дети (У Казьминой еще двое детей от предыдущего мужа - прим. Авт.) ушли утром в школу, а няня бесплатно не работает, - подытожила она. - Ведь Аршавин после своего ухода не платит ни копейки! Да еще и машину забрал.

Однако адвокат Аршавина Виктория Савицкая заметила, что «бедствующая» Казьмина приехала в суд с личным водителем на тонированном «Майбахе». Неплохо для многодетной матери без содержания.

Заседания суда проходило в закрытом режиме.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Это не ее «Майбах», это мой, на следующее заседание я отправлю за ней «Роллс-ройс», - объяснил адвокат Добровинский.

В итоге заседание сделали закрытым. Адвокаты решали судьбу семьи в течение трех часов и это только начало. Слушания продлятся примерно до августа. Итогом первого дня Добровинский и его команда довольны, чем поделились с журналистами после окончания заседания.

- Наша задача сохранить уровень жизни ребенка и Алисы после развода, - начал Добровинский. - Для этого по нашим подсчетам Аршавин должен платить 2 млн. рублей в месяц на содержание дочери и столько же на содержание супруги. Сегодня по решению суда мы получим исполнительный лист на временное содержание дочери на сумму 340 тыс. рублей. Пока идет судебный процесс, Аршавин будет выплачивать эти деньги, а в итоге, я надеюсь, мы добьемся ежемесячного содержания в 4 млн. рублей для Алисы и Есении.

Адвокаты Алисы Казьминой довольны промежуточным результатом.Фото: Артем КИЛЬКИН

Одним словом – звездные аппетиты у всех участников этой истории. Кстати, Аршавин уже платит алименты (50% от всех доходов) на содержание троих детей от телеведущей Юлии Барановской. Казьмина решила пойти другим путем, требуя не процент от дохода, а фиксированную ежемесячную сумму. Мол, так надежней. Ну, это если он не вернется в семью! Армия адвокатов журналистки заявили, что Алиса готова простить измены мужа, еcли он к ней вернется. Поэтому судья пошла на встречу и отложила процесс до 4 июня. Юридический ход или правда?

Адвокат Аршавина Виктория Савицкая уверяет, что спортсмен очень скучает по дочери.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы надеемся, что Андрей согласится сесть за стол переговоров с пока еще законной женой, и они найдут в себе силы помириться, - уверил Добровинский. - Пусть они еще нарожают хоть 25 детей, мы будем только рады. Конечно, Алиса видит новости, где ее муж развлекается с другими женщинами. Ей больно, но у них трое детей, в любом случае она будет пытаться сохранить семью. Я сегодня заезжал за ней, и ребенок постоянно спрашивает где папа. Она скучает.

Напомним, Аршавин не выходит на связь и не общается с дочерью Есенией уже более трех месяцев.

- Андрей безумно скучает по дочке, она ведь его клон! - не выдержала представитель футболиста Виктория Савицкая. - Но не приезжает, потому что боится провокации. Он не будет настаивать на том, чтобы Есения осталась с ним, все в интересах ребенка, она должна быть с мамой. Он согласен платить алименты, но ведь с Казьминой невозможно найти общий язык, она требует очень большую сумму.

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