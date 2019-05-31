Петербуржцы будут выбирать губернатора 8 сентября 2019 года

Выборам губернатора Петербурга быть 8 сентября 2019 года – дату назначил петербургский парламент. Постановление депутаты ЗакСобрания приняли на заедании 31 мая. И не случайно – до важнейшего для Северной столицы события остается ровно 100 дней. Назначить дату выборов по правилам как раз должны в диапазоне от 100 до 90 дней до самого голосования.

О том, что выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября – в Единый День голосования – предполагалось заранее. Однако официально подтвердить дату – необходимая процедура и часть избирательного процесса.

– Выборы 8 сентября будут очень важными, по-настоящему судьбоносными. Мы будем выбирать главу исполнительной власти Санкт-Петербурга. От итогов голосования будет зависеть будущее Северной столицы, ее социально-экономический курс на годы вперед, – отметил председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров. – Жители нашего города всегда проявляли высокую политическую культуру, гражданскую сознательность и ответственность.

Вячеслав Макаров также выразил уверенность, что петербуржцы сделают выбор в пользу политической стабильности, единения общества, социальных гарантий и динамичного экономического роста.

День выборов закреплен – а значит, в городе стартует избирательная кампания.

– Впереди три месяца сверхмарафона, который должен закончиться победой Петербурга, – добавил Вячеслав Макаров.

КСТАТИ

25 мая врио губернатора Северной столицы Александр Беглов заявил о намерении принять участие в выборах. О намерении побороться за доверие петербуржцев сообщили ранее и депутат партии «Яблоко» Борис Вишневский, депутат «Партии Роста» Оксана Дмитриева, градозащитник и основатель общественного движения «Красивый Петербург» Красимир Врански. От коммунистов на выборы собирается пойти знаменитый режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко. О желании участвовать в выборах заявил и первый Уполномоченный по правам человека в Петербурге Игорь Михайлов. Пока кандидаты официально не зарегистрированы – это им еще предстоит.

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