Глава Клуба подводников Петербурга: Уголовной ответственности за покидание аварийного отсека на подлодке нет

Военные моряки-подводники и СКР продолжают разбираться в трагедии на подлодке АС-31 в Баренцевом море, где погибли 14 офицеров. После начала пожара члены экипажа эвакуировали гражданского из своего отсека и начали своими силами тушить пожар, задраив свой отсек. Ценой своей жизни они до последнего боролись «за живучесть судна» и погибли героями.

Прощальная церемония с погибшими моряками прошла в Петербурге. Их похоронили на Серафимовском кладбище рядом с погибшими подводниками с подлодки «Курск». Все подводники служили в секретной военной части в Петергофе. Один из погибших - сын начальника этой части Александра Опарина Денис Опарин. Четверым из них посмертно присвоено звание Героя России. Высшей награды удостоились капитаны 1 ранга Андрей Воскресенский, Денис Опарин и Константин Сомов, а также капитан 2 ранга, спасший гражданского на судне, Дмитрий Соловьев.

6 июля в последний путь проводили подводников, погибших на пожаре в глубоководном аппарате в российских водах Баренцева моря.Фото: Артем КИЛЬКИН

Орденами Мужества посмертно награждены: капитаны 1 ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Константин Иванов, Герой России Николай Филин и командир подлодки, Герой России Денис Долонский. Также капитан 2 ранга Александр Авдонин, капитаны 3 ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, капитан-лейтенант Михаил Дубков и подполковник медицинской службы Александр Васильев.

Гражданского эвакуировал из горящего отсека Дмитрий Соловьев. Его супруга сейчас беременна третьим ребенком. Официально в Минобороны подробности трагедии не раскрывают. Но в СМИ появилась информация, что подводники не стали покидать корабль из-за уголовной ответственности (при этом СМИ напоминают, что это был научно-исследовательский аппарат, а не подводная лодка, поэтому устав подводников здесь не обязательно было соблюдать - прим.ред). Глава Клуба подводников Петербурга, капитан 1 ранга Игорь Курдин уточнил, что об уголовной ответственности здесь не может быть и речи.

Герой России Николай ФилинФото: Артем КИЛЬКИН

- В статье 23 «Руководства по борьбе за живучесть подводной лодки» говорится: «Никто не имеет права самостоятельно покинуть аварийный отсек. Вывод личного состава из аварийного отсека осуществляется только по приказанию центрального поста в указанный им отсек», - пояснил КП-Петербург Игорь Курдин. - Про уголовную ответственность в инструкции нет. Подводники обязаны задраиться в отсеке и бороться. Если командир принимает решение выйти из отсека, где пожар, то центральный пост может приказать. А так покидать отсек запрещено. Но никакой уголовной ответственности там не было, нет и быть не может. Это внутренний документ подводников и никакого отношения к уголовному кодексу он не имеет. Были случаи, когда покидали отсек, из-за этого пожар перекидывался в соседний отсек. Поэтому в инструкции без приказа центрального поста покидать отсек запрещено.

У Дмитрия Соловьева жена беременна третьим ребенком

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