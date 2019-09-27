В Петербурге открыли мемориал в память о 14 моряках подлодки АС-31, погибших в Баренцевом море

Время и место открытия памятника морякам подлодки АС-31, как и церемонии прощания, официально не объявлялись.14 погибших офицеров служили в секретной военной части, поэтому их глубоководные исследования и имена выживших товарищей не оглашаются. Церемония установки памятной таблички у мемориальной стены "В память погибшим морякам-подводникам" у храма Святых апостолов Петра и Павла проходила без лишних глаз.

На открытие памятника были приглашены только самые близкие - родственники и товарищи погибших офицеров. У стены памяти провели заупокойное богослужение и освятили памятную доску, которую изготовили бесплатно по заказу Клуба моряков-подводников Петербурга. На ней выгравирована надпись: "01.07.2019 глубоководный аппарат МО РФ в результате пожара в Баренцевом море. Командир, Герой России, капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич и 13 членов экипажа".

На открытии собрались самые близкие

Члены экипажа глубоководного аппарата погибли во время пожара на подлодке, когда боролись за живучесть судна. Они успели вывести гражданского и задраить люки, уйдя героями.

Прощание с моряками прошло 6 июля в Петербурге на Серафимовском кладбище. Подводников похоронили рядом с погибшими моряками подлодки "Курск".

Памятную тоску изготовили по заказу Клуба моряков-подводников Петербурга

- Следуя суровым морским законам, они ценой своей жизни спасли жизни других, предотвращая гибель судна, - говорил на прощании заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов. - Так могут поступить только настоящие герои, только русские моряки.

Все офицеры были представлены к награде. Четверым из них посмертно присвоено звание Героя России: капитанам 1 ранга Андрею Воскресенскому, Денису Опарину и Константину Сомову, а также капитану 2 ранга, спасшего гражданского на судне, Дмитрию Соловьеву. Еще 10 офицеров были награждены Орденами мужества. У Дмитрия Соловьева осталась жена и двое детей. Супруга подводника на момент трагедии была беременна третьим ребенком.

Памятка доска появилась на мемориальной стене

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Жена беременна третьим ребенком»: Погибший на подлодке капитан II ранга ждал прибавления в семье

Одним из погибших офицеров на подлодке АС-12 "Лошарик" оказался 37-летний капитан второго ранга Дмитрий Соловьев - моряк из Брянской области, окончивший военно-морской политехнический институт в Пушкине. Дмитрий Соловьев стал одним из тех, кто во время ЧП на глубоководном аппарате пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти коллег. Его героический поступок сейчас обсуждают все однокурсники (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Погибшие моряки - герои. Они закрыли огонь собой»: Жена экс-офицера подлодки рассказала о трагедии

Офицеры боролись с пламенем, чтобы спасти товарищей (подробности)

«На подлодке была элита страны»: Среди погибших на АС-12 «Лошарик» - два Героя России и капитан 1 ранга

По словам друзей моряков, их служба секретна, поэтому об их подвигах для Родины никто никогда не узнает (подробности)

«Отец им гордится»: На подлодке погиб сын начальника секретной военной части, в которой служили подводники АС-31

Денис Опарин с детства хотел быть похожим на своего отца, который участвовал в спасательной экспедиции на месте гибели подлодки «Курск» (подробности)