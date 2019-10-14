2019-10-14T13:33:15+03:00
Общество

«Черная дыра» появилась на месте граффити с Би Би Кингом в Петербурге

Так художник отреагировал на проблему уличного искусства в Северной столице
Полина ЖУКОВА
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На Греческом проспекте вместо Би Би Кинга появилась «черная дыра». Фото: vk.com/olegmihalychНа Греческом проспекте вместо Би Би Кинга появилась «черная дыра». Фото: vk.com/olegmihalych
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Греческий проспект вновь украсили произведением уличного искусства. На трансформаторной будке, где до вмешательства коммунальщиков красовался портрет американского музыканта Би Би Кинга, теперь – черная дыра. Именно ее изобразил автор урбан-фресок Олег Лукьянов.

– На нее похож Петербург в отношении стрит-арта! Черная дыра неприятия этого вида творчества поглощает лучшие его проявления – не разбираясь в художественной ценности изображений! – объяснил на свой странице в соцсети Олег Лукьянов замысел фрески.

Напомним, что портрет Би Би Кинга был творением известных уличных художников из группы HoodGraff. Они же авторы граффити с Сергеем Бодровым-младшим, Юрием Шевчуком и Станиславом Черчесовым.

Портрет Би Би Кинга нарисовали в 2015 году. Фото: vk.com/pitereshaet

Портрет Би Би Кинга нарисовали в 2015 году. Фото: vk.com/pitereshaet

Судьба Би Би Кинга на Греческом проспекте оказалась предсказуемой: в очередной раз на граффити пожаловались неизвестные «борцы» за чистые стены и трансформаторные будки. Коммунальщики же должны были отреагировать на обращение – и полюбившийся петербуржцам потрет короля блюза в августе закрасили. Существовал он на Греческом проспекте, кстати, с 2015 года.

– За три года граффити на Греческом проспекте петербургского художника Артема Буржа стало знаменитым, и даже власти города обещали не закрашивать портрет Кинга, – говорит Олег Лукьянов. Художник отметил, что главная проблема петербургского стрит-арта в том, что нет правил, которые бы его регламентировали. И из-за их отсутствия любое изображение на стене подлежит уничтожению.

Портрет музыканта закрасили в августе 2019 года. Фото: vk.com/olegmihalych

Портрет музыканта закрасили в августе 2019 года. Фото: vk.com/olegmihalych

– На одну ступень ставятся агрессивные, нецензурные настенные высказывания и настоящее творчество, несущее доброту и побуждающее к размышлениям. Настоящая Черная дыра! – написал Олег Лукьянов.

КСТАТИ

О том, чтобы легализовать уличные рисунки в Петербурге ранее задумались депутаты. Еще зимой они рассматривали законопроект, по которому предполагалось, что в Петербурге могут разработать правила размещения уличных рисунков. В том числе, определиться с упрощенной формой согласования граффити и в чьем ведении будут находиться эти вопросы. Однако пока этот закон не принят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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