«В деле полнейшая тишина»: Расследование гибели 12-летней девочки в турецком отеле застопорилось

Трагедия 12-летней Алисы Адамовой потрясла всю Россию. 18 августа, отдыхая с мамой и папой в турецком городе Бодрум, девочка получила тяжелые травмы во время купания в бассейне. Ее руку засосало в трубу, которая подавала воду на водяную горку. В ловушке Алиса провела почти 10 минут, впала в кому, а через 11 дней, несмотря на все старания врачей, скончалась, так и не придя в сознание. С тех пор прошло уже больше двух месяцев, а в расследовании гибели девочки, которое идет одновременно в двух странах, похоже, так и не наметилось никакого прогресса.

«НЕ УСЛЕДИЛИ ЗА РЕБЕНКОМ»

По словам отца девочки Андриса Лейкуциса, с турецкой стороны в уголовном деле сейчас двое обвиняемых: главный инженер отеля, который, помимо всего прочего, отвечал за работу злополучной водяной горки, и мама Алисы Наталья.

- С чем это связано, мы не знаем, - признается наш собеседник.- Единственный аргумент турецкой стороны – «нужно следить за ребенком».

Та самая труба, в которую затянуло руку девочки.Фото: СОЦСЕТИ

Насколько велик риск того, что маму девочки признают виновной в ее гибели, ни турецкие, ни российские адвокаты судить пока не берутся. Но если это все-таки случится, семья Алисы автоматически лишится возможности требовать какой бы то ни было компенсации за гибель дочери.

Сейчас с турецкой стороны уголовное дело еще расследуется. По сведениям Андриса, турецкие адвокаты планируют просить следствие провести техническую экспертизу горки и насоса, чтобы доказать ее опасность для отдыхающих – не только для детей, а в принципе. Почему этого не было сделано до сих пор – неизвестно.

ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ ОЖИДАНИЯ

Между тем и с российской стороны все не так гладко, как хотелось бы.

- В сентябре нас опросили, признали потерпевшими – и наступила полная тишина, - признается Андрис. - За шесть недель никто не попросил у меня номера телефонов ключевых свидетелей – людей, которые помогали вытаскивать Алису из воды и потом находились с нами до самого отлета из Турции. Кроме того, неожиданно выяснилось, что тех документов, которые были привезены из Турции – включая медицинское освидетельствование тела, переведенное на русский язык и заверенное дипломатическим штампом – недостаточно, и нужно повторно отправлять запросы в больницу и проводить экспертизы.

Погибшей Алисе Адамовой было всего 12 лет.Фото: СОЦСЕТИ

Как отмечает отец Алисы, какое-то движение наметилось только после того, как он с супругой записался на личный прием к председателю Следственного комитета по Ленинградской области Сергею Сазину.

- Сейчас мы пытаемся попасть на прием к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, - констатирует Андрис. – Гибель Алисы – очень сложное дело и, как нам кажется, успешно завершить его смогут только следователи Центрального аппарата.

Родители девочки уже направили обращение Бастрыкину через онлайн-преимную и его личную страничку «ВКонтакте». Ответ Андрису и Наталье пока не поступил.

Чтобы прояснить ситуацию, мы связались со Следственным управлением СК России по Ленинградской области. Там нам сообщили, что расследование гибели Алисы передали в отдел по особо важным делам. Однако более подробную информацию на данный момент предоставить не смогли.

Отель сейчас закрыт - забронировать в нем номер невозможно с конца августа.Фото: СОЦСЕТИ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Андрей Тындик, адвокат:

- Это дело, безусловно, относится к особо сложным и предполагает набор специфических действий и процедур. Честно говоря, в данном случае более эффективным было бы расследование турецкой стороны. И мне не вполне понятно, зачем было вообще возбуждать дело в России.

Еще более удивительным выглядит то, что его расследование спустили на районное звено. Как расследовать во Всеволожске трагедию, которая произошла в Турции? Теоретически это, конечно, возможно, практически же – нереально. Поэтому требования родителей передать дело в Центральный аппарат вполне логичны и обоснованы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/729072" frameborder="0"></iframe> Засосало в трубу бассейна.Врачи 11 дней боролись за жизнь 12-летней Алисы. Но чуда не произошло...

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