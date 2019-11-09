2019-11-09T23:06:37+03:00
Происшествия

В Мойке обнаружили ноги убитой выпускницы СПбГУ

Водолазы подняли со дна черный пакет и передали его следователям [видео]
Маргарита РЕПИНА
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Водолазы несколько часов прочесывали дно реки. Фото: скриншот видео.Водолазы несколько часов прочесывали дно реки. Фото: скриншот видео.
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Петербургские водолазы подняли со дна Мойки останки выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко. Сотрудники спецслужбы несколько часов прочесывали дно реки в поисках пакета с останками девушки. Обнаружить его удалось только к вечеру 9 ноября.

На видео, опубликованном с социальных, видно, что сотрудники спецслужб поднимают черный сверток на набережную. После этого его уносят следователи. По предварительной версии, в пакете лежат ноги убитой учительницы.

Олега Соколова выловили из реки, когда он пытался скрыть улики. Фото: Роман ЛЯЛИН

Олега Соколова выловили из реки, когда он пытался скрыть улики.Фото: Роман ЛЯЛИН

В жестокой расправе над Анастасией подозревают Олега Соколова – знаменитого историка и кавалера Ордена почетного легиона Франции. Несколько лет назад между ним и Ещенко завязался роман. Как рассказали «КП-Петербург» знакомые Соколова, девушка увела его из семьи.

Днем 9 ноября историка задержали и допросили. Он признался в содеянном и написал явку с повинной. Однако адвокат преподавателя напомнил, что обвинение Соколову еще не предъявили.

Олег Соколов считается одним из основоположников исторической реконструкции в России. Фото: Артем КИЛЬКИН

Олег Соколов считается одним из основоположников исторической реконструкции в России.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Подзащитный написал явку с повинной, но мы должны проверить версию оговора, - заявил «КП» Почуев.

Сейчас обстоятельства происшествия продолжают выяснять следователи. По одной из версий, причиной мог стать сильный стресс. Приятели историка рассказали, что против него была организована травля.

Часть останков 24-летней аспирантки, убитой Олегом Соколовым, найдены в Мойке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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