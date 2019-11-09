В Мойке обнаружили ноги убитой выпускницы СПбГУ

Петербургские водолазы подняли со дна Мойки останки выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко. Сотрудники спецслужбы несколько часов прочесывали дно реки в поисках пакета с останками девушки. Обнаружить его удалось только к вечеру 9 ноября.

На видео, опубликованном с социальных, видно, что сотрудники спецслужб поднимают черный сверток на набережную. После этого его уносят следователи. По предварительной версии, в пакете лежат ноги убитой учительницы.

Олега Соколова выловили из реки, когда он пытался скрыть улики.Фото: Роман ЛЯЛИН

В жестокой расправе над Анастасией подозревают Олега Соколова – знаменитого историка и кавалера Ордена почетного легиона Франции. Несколько лет назад между ним и Ещенко завязался роман. Как рассказали «КП-Петербург» знакомые Соколова, девушка увела его из семьи.

Днем 9 ноября историка задержали и допросили. Он признался в содеянном и написал явку с повинной. Однако адвокат преподавателя напомнил, что обвинение Соколову еще не предъявили.

Олег Соколов считается одним из основоположников исторической реконструкции в России.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Подзащитный написал явку с повинной, но мы должны проверить версию оговора, - заявил «КП» Почуев.

Сейчас обстоятельства происшествия продолжают выяснять следователи. По одной из версий, причиной мог стать сильный стресс. Приятели историка рассказали, что против него была организована травля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/742848" frameborder="0"></iframe> Часть останков 24-летней аспирантки, убитой Олегом Соколовым, найдены в Мойке.

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