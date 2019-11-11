«Самоуверенный, презрительный, жестокий»: актриса Гоголь-центра рассказала о знакомстве с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым

«Чудовищный акт безумия», как назвали убийство 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко в Кремле, продолжает оставаться в центре внимания всех россиян. По подозрению в преступлении был задержан историк, реконструктор, доцент и преподаватель петербургского госуниверситета Олег Соколов. Сейчас ему избирают меру пресечения, а знавшие его люди делятся воспоминаниями об этой противоречивой личности. Сделала это и актриса Гоголь-Центра Юлия Ауг.

- Не могла об этом написать несколько дней. Я в юности была знакома с Олегом Соколовым. Это был 1990. Я тогда увлеклась реконструктроством. Мы встречались несколько раз с Соколовым. Его называли «главным французом». Он был очень красив и харизматичен. Самоуверенный, презрительный, жестокий. Влюбиться в него можно было с первого взгляда, - пишет в своем «Фейсбуке» артистка, добавляя, что ей нравилась эта «презрительная сила».

Будучи совсем молодой - 20 лет - девушка даже начала кокетничать с реконструктором, чем вызвала ревность со стороны своего молодого человека, едва не доведшую до драки.

Позднее, через несколько лет Юлия Ауг даже думала попытаться завести отношения с Соколовым, но не сложилось. Теперь об этом актриса вспоминает со страхом. Ведь она тоже могла оказаться на месте убитой девушки.

- Я все это забыла. Просто началась новая жизнь. Потом это вообще казалось стерлось и умерло. Но вот несколько дней назад я прочитала новость про историка, которого выловили из Мойки с отрубленными женскими руками в рюкзаке и этого историка зовут Олег Соколов. Да, это он, я сразу узнала. Он всегда был е****** (ненормальным - прим.ред.) на всю голову. Тот ужас, который я испытала, поняв, что это он, мне сложно описать, - вспоминает Юлия Ауг.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Олег Соколов рассказал о подробностях убийства своей любовницы-аспирантки 00:00 00:00

Напомним, что об убийстве 24-летней Анастасии Ещенко стало известно утром 9 ноября, когда из Мойки выловили мужчину с портфелем , в котором лежали отрубленные женские руки. Мужчиной оказался 63-летний доцент и преподаватель СПбГУ Олег Соколов, а руки принадлежали его молодой любовнице. Позднее он сам признался в убийстве девушки из-за личного с ней конфликта.

Люди, знавшие Соколова, также характеризуют его как импульсивного и неординарного человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/742977" frameborder="0"></iframe> Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве студентки, выбрасывает в Мойку останки девушки.

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