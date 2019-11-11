2019-11-11T19:29:30+03:00
Происшествия

Следком показал, чем убивал юную любовницу доцент СПбГУ Соколов

На кадрах также можно увидеть место преступления и момент покупки пилы, которой историк позже расчленил тело девушки
Надежда ФАТКУЛЛИНАПетр КИБЕР
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Из этого обреза Олег Соколов, по его словам, застрелил аспирантку Анастасию Ещенко. Фото: Следком РФ.Из этого обреза Олег Соколов, по его словам, застрелил аспирантку Анастасию Ещенко. Фото: Следком РФ.
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Буквально через несколько минут после того, как суд вынес решение об аресте преподавателя СПбГУ Олега Соколова на два месяца, Следственный комитет России опубликовал видео с камер наблюдения, а также из дома историка, на которых видно орудие преступления, а также место убийства Анастасиии Ещенко.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Олег Соколов рассказал о подробностях убийства своей любовницы-аспирантки

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- По данным следствия, утром 9 ноября 2019 года напротив одного из домов по набережной реки Мойки из воды был извлечен доцент института истории Санкт-Петербургского государственного университета, в рюкзаке которого обнаружены 2 отчлененные женские руки, а также травматический пистолет. Мужчина был задержан в качестве подозреваемого, - сообщает пресс-служба Следкома.

В суде Соколов плакал и раскаивался. Фото: Артем КИЛЬКИН

В суде Соколов плакал и раскаивался.Фото: Артем КИЛЬКИН

На кадрах записи видно, как подозреваемый скидывает в Мойку пакеты с частями тела молодой любовницы. Также присутствует запись с камер наблюдения одного из строительных гипермаркетов, где историк-реконструктор купил пилу. Именно ей он позднее расчленил труп убитой девушки. Попало в кадр и само орудие убийства - переделанный обрез охотничьей винтовки.

- Малокалиберная винтовка ТОЗ-17 калибра 5,6 мм не используется в реконструкциях. Эта винтовка, с которой в советское время стреляли в тирах школьники в рамках первоначального военного обучения. Так как это нарезное оружие, на него нужно специальное разрешение, лицензия. Вообще оно должно быть для любого оружия. Даже того, которое стреляет холостыми патронами и используется в реконструкциях, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» бывший реконструктор Игорь Гиркин (Стрелков).

Историк будет находиться под стражей до 9 января 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Историк будет находиться под стражей до 9 января 2020 года.Фото: Артем КИЛЬКИН

Особо заслуживает внимания убранство квартиры Соколова. У него дома нашлись рыцарские доспехов в полный рост и «стена поклонения» с бюстом Наполеона Бонапарта, роль которого так любил играть сам историк.

Следком опубликовал видео из строительного магазина, где Соколов после убийства студентки покупал пилу.Роман ЛЯЛИН, Артем КИЛЬКИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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