Следком показал, чем убивал юную любовницу доцент СПбГУ Соколов

Буквально через несколько минут после того, как суд вынес решение об аресте преподавателя СПбГУ Олега Соколова на два месяца, Следственный комитет России опубликовал видео с камер наблюдения, а также из дома историка, на которых видно орудие преступления, а также место убийства Анастасиии Ещенко.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Олег Соколов рассказал о подробностях убийства своей любовницы-аспирантки 00:00 00:00

- По данным следствия, утром 9 ноября 2019 года напротив одного из домов по набережной реки Мойки из воды был извлечен доцент института истории Санкт-Петербургского государственного университета, в рюкзаке которого обнаружены 2 отчлененные женские руки, а также травматический пистолет. Мужчина был задержан в качестве подозреваемого, - сообщает пресс-служба Следкома.

В суде Соколов плакал и раскаивался.Фото: Артем КИЛЬКИН

На кадрах записи видно, как подозреваемый скидывает в Мойку пакеты с частями тела молодой любовницы. Также присутствует запись с камер наблюдения одного из строительных гипермаркетов, где историк-реконструктор купил пилу. Именно ей он позднее расчленил труп убитой девушки. Попало в кадр и само орудие убийства - переделанный обрез охотничьей винтовки.

- Малокалиберная винтовка ТОЗ-17 калибра 5,6 мм не используется в реконструкциях. Эта винтовка, с которой в советское время стреляли в тирах школьники в рамках первоначального военного обучения. Так как это нарезное оружие, на него нужно специальное разрешение, лицензия. Вообще оно должно быть для любого оружия. Даже того, которое стреляет холостыми патронами и используется в реконструкциях, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» бывший реконструктор Игорь Гиркин (Стрелков).

Историк будет находиться под стражей до 9 января 2020 года.Фото: Артем КИЛЬКИН

Особо заслуживает внимания убранство квартиры Соколова. У него дома нашлись рыцарские доспехов в полный рост и «стена поклонения» с бюстом Наполеона Бонапарта, роль которого так любил играть сам историк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743164" frameborder="0"></iframe> Следком опубликовал видео из строительного магазина, где Соколов после убийства студентки покупал пилу.Роман ЛЯЛИН, Артем КИЛЬКИН

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