Один, как мученик на небесах, а другой будет страдать: адвокат Олега Соколова прокомментировал арест преподавателя СПбГУ

Вечером 11 ноября Октябрьский суд Петербурга вынес решение об аресте доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Сам 63-летний доцент почти все время плакал во время заседания и не возражал против ареста. А вот его адвокат, уже после заседания поспешил заявить, что опротестует решение и рассказал трогательную историю любви двух человек, которая закончилась трагедией.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Олег Соколов рассказал о подробностях убийства своей любовницы-аспирантки 00:00 00:00

- Очевидно, что это история двух влюбленных, между которыми что-то произошло. Что-то ужасное. И один из них уже, как мученик, на небесах, а другому предстоит пройти через жернова правосудия и страдать в этом мире, - заявил журналистам Александр Почуев.

В качестве доводов, почему «63-летнего старца» не стоит «бросать на нары» с тюремной баландой, адвокат привел многочисленные заслуги историка перед отечеством.

Впрочем, вряд ли вышестоящий суд отменит решение об аресте Олега Соколова, ведь о резонансном преступлении оказались наслышаны даже в Кремле, назвав его «чудовищным актом безумия».

При этом адвокат настаивает на слабом здоровье своего подзащитного.

- Олег Валерьевич находится в стрессовом состоянии. Приходилось его приводить в чувство. Но мы не стали вызывать скорую, чтобы процесс быстрее завершился, ведь ему самому все это очень мучительно, - заявил юрист.

Сам доцент на заседаниинеоднократно плакал. При этом не исключено, что все это лишь игра, ведь знакомым он известен как талантливый и артистичный человек, одновременно властный и жесткий.

Напомним, что суд арестовал Олега Соколова на срок по 8 января. Официальные обвинения в убийстве девушки ему будут предъявлены в течение дня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743164" frameborder="0"></iframe> Следком опубликовал видео из строительного магазина, где Соколов после убийства студентки покупал пилу.Роман ЛЯЛИН, Артем КИЛЬКИН

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