Роковое совпадение: Доцент Олег Соколов приурочил расправу над любимой студенткой к юбилею восшествия Наполеона

Доцента СПбГУ Олега Соколова, который застрелил и расчленил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, все друзья и коллеги называют очень неоднозначной личностью. По их словам, Соколов – автор десятков материалов по истории Франции времен Наполеона Бонапарта – слишком глубоко погружался в свой предмет, а самим Наполеоном был прямо-таки одержим. И даже убийство молодой любовницы, судя по всему, мог приурочить к 220-летию со дня со дня восшествия императора на французский престол.

По словам людей, знавших его близко, 63-летний историк не умел переключаться и производил впечатление человека, живущего не в свое время. Фото: скриншот с видео YouTube

Напомним: в минувшую субботу, 9 ноября, Соколова выловили из холодных вод Мойки. Он пытался утопить в реке рюкзак с пистолетом и отпиленными руками студентки, которую накануне застрелил в своей квартире из обреза винтовки. А после, по некоторым свидетельствам, планировал покончить с собой в парадном мундире в Петропавловской крепости. Как выяснилось, ровно 220 лет назад в этот же самый день во Франции случился государственный переворот: правительство республики было разогнано, а к власти пришел кумир Соколова – Наполеон Бонапарт.

- Во Франции этот день известен как «переворот 18 брюмера» (брюмер – название второго месяца во французском республиканском календаре, в пересчете на наши дни эта дата соответствует 9 ноября прим.ред.), - рассказывает «КП-Петербург» военный историк, писатель-публицист Вольфганг Акунов. – Наполеон, вернувшись из Египта, явился в Национальное собрание и разогнал его при помощи своих собственных солдат. И после этого, фактически, стал диктатором – единоличным правителем Франции.

Анастасию Ещенко Соколов называл не иначе как Изабель и даже отвел ей главную роль в одной из своих книг. Фото: скриншот видео YouTube

К слову, возвращение будущего императора из Египта, откуда он прибыл с твердым намерением раз и навсегда изменить жизнь своей страны, случилось… 7 ноября – в тот самый день, когда Соколов застрелил свою «любимую» студентку.

- Я не говорю, конечно, что он как-то специально это подстроил, - отмечает Акунов. – Это могло быть просто роковым совпадением. С другой стороны – истории известны случаи, когда, например, астрологи, предсказав свою смерть в какой-то конкретный день, сознательно совершали в этот день самоубийство, чтобы подтвердить свой статус в глазах общества.

Напомним: 11 ноября состоялся первый суд, который постановил заключить одиозного историка под стражу. На заседании Соколов плакал, бился головой о стену и говорил, что Анастасия сама спровоцировала его на убийство. Позже доцент-расчленитель попросил принести ему в камеру очки и книги, чтобы он мог продолжить заниматься наукой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743163" frameborder="0"></iframe> Преподаватель СПбГУ расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

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