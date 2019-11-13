Актер Станислав Садальский решился на откровения о студентке, которую «доцент-расчленитель» Соколов истязал 11 лет назад

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Анастасия Ещенко была не единственной жертвой историка Соколова? 00:00 00:00

Жуткая история с убийством 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко 63-летнем доцентом СПбГУ Олегом Соколовым вышла далеко за пределы Санкт-Петербурга. Вчера, 12 ноября, на нее обратил внимание известный актер и блогер Станислав Садальский. Он рассказал, что 11 лет назад от действий Соколова уже пострадала молодая девушка.

По словам его друзей и коллег, Олег Соколов всегда питал слабость к женскому полу. Фото: СПбГУ

- Полтора года назад я публиковал у себя видео историка Евгения Понасенкова об Олеге Соколове, - написал Садальский на своей странице в Instagram. – Там Женя рассказывает не только о долгих судах с ним и об избиении студентов на его открытых лекциях, но и об истязании другой студентки, которое случилось еще 11 лет назад. Тогда Соколов в течение часа пытал ее, привязав к стулу и включив утюг. Методично избивал, поднимал за уши и волосы вместе со стулом, угрожал, что убьет, а труп закопает на ближайшей стройке и так далее. <…> Многие тогда отнеслись критически к тому, что Женя говорил. А он предупреждал.

Статья с откровениями «первой жертве» появилась в прессе в 2018 году - в самый разгар конфликта между Олегом Соколовым и Евгением Понасенковым.Фото: Артем КИЛЬКИН

Отметим, что эта история всплывает в СМИ не впервые. Впервые ее опубликовала одно из ежедневных газет в 2018 году – в самый разгар конфликта между Понасенковым и Соколовым. Новое развитие событий случилось на прошлой неделе, когда доцента СПбГУ заподозрили в зверском убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он жил и на которой, по его же собственным словам, хотел жениться. Однако «первую жертву» никому до сих пор не удалось отыскать, а адвокат Соколова в ходе недавней пресс-конференции заявил, что, по результатам следственной проверки, ее и вовсе не было, а резонансная статья - заказная.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743163" frameborder="0"></iframe> Преподаватель СПбГУ расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

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