Родителей доцента Соколова после скандала с убийством студентки увезли в больницу «на скорой»

В Петербурге прошла уже почти неделя с момента убийства 24-летней студентки Анастасии Ещенко. Девушка жила в трехкомнатной квартире доцента Олега Соколова на Набережной реки Мойки. Пара планировала свадьбу, но ссора из-за детей доцента вылилась в кровавую драму. Преподаватель расстрелял свою любовницу, расчленил ее и по частям стал выкидывать в реку. Сейчас Соколову уже предъявили обвинение в убийстве Анастасии и отправили его в СИЗО.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Анастасия Ещенко была не единственной жертвой историка Соколова? 00:00 00:00

Сразу же после этого Соколова уволили из СПбГУ. В университете объяснили свое решение тем, что преподаватель совершил "аморальный поступок". Историка также лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Саму Анастасию должны похоронить на родине в Краснодарском крае. Сейчас родители девушки в Петербурге, ждут, когда можно будет забрать тело. Они разбиты горем и до сих пор не могут отойти от шока.

Девушку убил доцент-историк

Убийство ударило и по родителям Олега Соколова. 85-летняя Людмила Соколова раньше работала учителем в школе, затем был заместителем директора завода. Отец доцента Валерий - полковник, занимался созданием ядерного щита России. Они не могут осознать, что сын мог пойти на преступление. Они называют это дикостью. В интервью "КП-Петербург" Людмила Илларионовна призналась, что теперь они "на краю могилы". И сейчас стало известно, что родителям доцента пришлось вызывать "скорую помощь".

- Их обоих увезли в больницу на "скорой помощи", - пояснила "КП-Петербург" вахтер в доме Соколовых. - Плохо им стало. Точный диагноз неизвестен. Уже полдня их нет.

Олег Соколов сейчас в СИЗО

Скорее всего, пенсионеров сломил стресс после преступления. Телефон Людмилы Соколовой сейчас не отвечает.

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