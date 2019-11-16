2019-11-16T22:08:48+03:00
Происшествия

«Колонка не зажигается»: На утро после убийства, историк Соколов занимался решением бытовых проблем

Доцент оставил заявку на починку газовой колонки, которая перестала греть воду [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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На утро после убийства аспирантки СПбГУ, историк Соколов был занят решением бытовых вопросовНа утро после убийства аспирантки СПбГУ, историк Соколов был занят решением бытовых вопросовФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Дело о жестоком убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко обрастает все новыми подробностями. Во время избрании меры пресечения в суде Петербурга историк Олег Соколов всем своим видом показывал, что шокирован случившимся и настаивал, что застрелил свою возлюбленную в состоянии аффекта. Однако по версии следователей, выстрелы из малокалиберной винтовки ТОЗ-17 были выпущены прямо в висок девушке. Да и, как оказалось, на утро, спустя всего несколько часов после убийства, доцент был озабочен решением бытовых вопросов, связанных с неработающей газовой колонкой.

Убитая студентка участвовала в военных реконструкциях со своим преподавателем Фото: СОЦСЕТИ

Убитая студентка участвовала в военных реконструкциях со своим преподавателемФото: СОЦСЕТИ

Около 8:55 часов утра Соколов со своего мобильного телефона позвонил в «Петербурггаз», чтобы пожаловаться на неполадку. Запись этого разговора опубликовала «Мойка78».

- Колонка у меня газовая, которая воду нагревает, перестала работать, - пояснил мужчина на записи.

- Вообще не зажигается или через раз, - уточнила диспетчер.

- Сначала зажигалась через раз, теперь вообще не зажигается, - ответил тот.

Во время телефонного разговора слышны шаги мужчина по деревянному паркету. Диспетчер предложила оформить заявку. Мужской голос назвал почтовый адрес – Мойка 82, однако уточнил, что, так как дом угловой, вход находится со стороны Фонарного переулка, дом 1.

- Фамилию, имя, отчество назовите, пожалуйста, - попросила сотрудница «Петербурггаз».

- Соколов Олег Валерьевич, - ответил мужской голос в трубке. - Только обязательно уточните, что вход с Фонарного переулка.

Слесарь был назначен на 11 ноября 2019 года с 10 до 14 часов. Однако чинить неполадку с колонкой он, по всей видимости, так и не пришел, так как с 9 ноября, когда доцента выловили из Мойки с отрубленными женскими руками в рюкзаке, квартира Соколова опечатана.

Преподаватель СПбГУ, подозреваемый в убийстве студентки, выбрасывает в Мойку останки девушки.

Когда только началось следствие по делу, экспрессивный историк уверял оперативных сотрудников, что хотел казнить себя в мундире Наполеона в Петропавловской крепости. Однако для чего тогда ему нужно было избавляться от расчлененного тела несчастной убитой девушки, не пояснил.

Также известно, что на следующий день после убийства Соколов устроил у себя дома прием. Гости выпивали, вели светские беседы и веселились, не подозревая, что в квартире спрятан уже остывший труп.

Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко «сир» Соколов убил в ночь с 7 на 8 ноября. Он застрелил девушку из обреза мелкокалиберной винтовки прямо в висок, а после расчленил при помощи обыкновенной ручной пилы и попытался утопить части тела в реке Мойке, но не удержался и упал в воду, где провел больше 40 минут. Бдительные прохожие вызвали спасателей, которые выловили историка из реки. Тогда-то и раскрылось жуткое преступление. В пятницу, 15 ноября, доцента перевели в «Кресты» в городе Колпино, где он пробудет до 9 января 2020 года в ожидании окончания расследования и суда.

История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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