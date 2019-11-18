«Быть долго в одном месте – пытка»: Русская танцовщица ушла от Джонни Деппа и вернулась в Россию

Танцовщица из Петербурга Полина Глен прославилась на весь мир своими отношениями с американским актером Джонни Деппом. Роман со звездой "Пиратов карибского моря" у россиянки начался после его приезда в Петербург. Так во всяком случае считали зарубежные таблоиды. Девушка сопровождала Деппа в его заграничных поездках и вскоре между ними вспыхнул роман. Фотографии обворожительной Полины облетели весь мир. Но сама девушка была не рада такой популярности.

Журналисты буквально атаковали всю семью Полины Глен. Отец девушки признавался "КП-Петербург", что не знает, счастлива ли его дочь. Сама красавица все это время хранила молчание. Но повышенное внимание привело даже к тому, что ее мастер-классы стали походить на пытку. Туда то и дело пытались проникнуть те, кого танцы Go-Go интересовали меньше всего.

В свое время Полина занималась танцами, поэтому сейчас у нее идеальная фигура, которой она гордится.Фото: СОЦСЕТИ

Вскоре о Полине стали распускать грязные подробности. Якобы она занималась эскортом, этим зарабатывала на жизнь. А теперь девчонка с такой репутацией охмурила звезду. Но друзья красотки опровергли эти слухи, заявив, что Глен никогда не грешила подобным.

Предполагалось, что Полина живет в особняке Джонни Деппа. Она даже подписала документы о том, что нельзя разглашать подробности жизни голливудской звезды. Но сейчас, как пишет Daily Mail, Глен устала от такой жизни и решила уйти от красавчика. Последнее время девушка все чаще бывает в Москве и Петербурге. А недавно она написала откровенный пост, который, возможно, объяснит все перемены в ее жизни.

Глен уже не в СШАФото: СОЦСЕТИ

- Для меня свобода - это движение, - написала Полина. - Находиться подолгу в одном месте или стоять в чем-то на одной точке для меня приравнивается к пытке. И только в движение вперед дает мне сил и вдохновение.

Сейчас Полина находится в Москве и делится с фанатами видео со своих тренировок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/705532" frameborder="0"></iframe> Джонни Депп и его русская невеста Полина Глен.Жизнь его ничему не учит? После скандального развода 55-летний Джонни Депп вновь собирается жениться. В этот раз - на 20-летней танцовщице из России.

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