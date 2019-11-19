2019-11-19T13:00:51+03:00
Общество

«Петербургский метрополитен» может получить 110 миллионов рублей компенсации за ущерб от теракта

Требование подземки на заседании суда по делу о взрыве в апреле 2017 года поддержала прокуратура
Анна ПОСЛЯНОВАПетр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге продолжают слушать дело о теракте в метро.В Петербурге продолжают слушать дело о теракте в метро.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

19 ноября в Петербурге продолжилось слушание дела о теракте в метро, произошедшем в апреле 2017 года. Кроме определения меры наказания одной из возможных подельниц террориста Акбаржона Джалилова, речь шла и о гражданском иске городского метрополитена.

- ГУП «Петербургский метрополитен» - гражданский иск: ущерб, компенсации пострадавшим, убытки из-за сокращения перевозок в размере более 110 миллионов - удовлетворить, - передает требование прокурора корреспондент «КП-Петербург».

Также должны быть признаны пять гражданских исков со стороны потерпевших пассажиров.

Что касается вещественных доказательств, то они будут оставлены при деле, а автомобиль одного из предполагаемых пособников террориста Мухамадюсупа Эрматова - конфискован.

Для другой подельницы Акбаржона Джалилова - 47-летней гражданки Узбекистана Шохисты Каримовой прокурор запросил 20 лет колонии общего режима и 1 миллион рублей штрафа.

Поо версии следствия, вина Каримовой заключается в том, что она дала исполнителю теракта свой мобильный телефон. С его помощью Джалилов активировал сим-карту. Также, как считает обвинение, по нему взрывник получал последние инструкции перед самоподрывом.

Сама женщина, на тот момент работавшая на кухне одного из петербургских ресторанов, свою вину отрицает. Вчера ей так и не смогли зачитать обвинение, так как Каримовой стало плохо до потери сознания.

Напомним, что накануне для других фигурантов дела сторона обвинения потребовала четыре пожизненных срока, а также 28 и по 27 лет заключения оставшимся фигурантам. Всего обвиняемыми по делу о взрыве в метро числятся 11 человек.

ФСБ задержала боевиков, готовивших теракты в Петербурге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Открытое проявление циничности»: Смертник Джалилов не был в состоянии аффекта во время взрыва в метро

В Петербурге огласили данные посмертной психиатрической экспертизы террориста (подробности)

Друг смертника, устроившего теракт в метро Петербурга, планировал взорвать корабль во Владивостоке

Будущего террориста не пустили в страну из-за проблем с миграционным законодательством (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как мы мыли золото на Колыме. Часть 1
Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин и фотокор Виктор Гусейнов отправились из Москвы в легендарный Магадан, чтобы увидеть собственными глазами, откуда берется золотое достояние страны и с каким трудом оно достается [фото, видео]
Новости 24
За зарезанного барана на свадьбе во дворе домов в Шашурах ответит отец жениха
Пара мигрантов организовала подпольное казино в жилом доме на севере Петербурга
Во дворах на Композиторов водитель-виртуоз уложил иномарку на крышу
Белая Skoda насмерть сбила лося на Московском шоссе
Петербургскому Чижику-Пыжику исполнилось 25 лет
В Петербурге три вуза были эвакуированы из-за сообщений о минировании
Сбежавший медвежонок с раненой лапой бродит по садоводству «Рыжики» и пугает местных жителей
В столкновении двух «Лад» на Ленинском проспекте серьезно пострадал 18-летний водитель
«Пассажир остался без руки» в серьезной аварии на КАД
Погода в Петербурге на 19 ноября: Второй день - как в тумане
«Миша, я беременна»: В Мурино будущего отца уведомили о ребенке надписью на асфальте
У пяти одиноких белок в парке на острове Чухонка наконец-то появилось потомство
Горящая квартира не дала заснуть перепуганным жильцам многоэтажки на проспекте Просвещения
Ученикам школы в Сестрорецке выдали в столовой компот с червями
В Петербурге ищут хозяев котенку из Крыма, который переболел «кошачьей чумкой»
Неизвестный бросил коктейль Молотова в здание мировых судей в Выборге