«Петербургский метрополитен» может получить 110 миллионов рублей компенсации за ущерб от теракта
19 ноября в Петербурге продолжилось слушание дела о теракте в метро, произошедшем в апреле 2017 года. Кроме определения меры наказания одной из возможных подельниц террориста Акбаржона Джалилова, речь шла и о гражданском иске городского метрополитена.
- ГУП «Петербургский метрополитен» - гражданский иск: ущерб, компенсации пострадавшим, убытки из-за сокращения перевозок в размере более 110 миллионов - удовлетворить, - передает требование прокурора корреспондент «КП-Петербург».
Также должны быть признаны пять гражданских исков со стороны потерпевших пассажиров.
Что касается вещественных доказательств, то они будут оставлены при деле, а автомобиль одного из предполагаемых пособников террориста Мухамадюсупа Эрматова - конфискован.
Для другой подельницы Акбаржона Джалилова - 47-летней гражданки Узбекистана Шохисты Каримовой прокурор запросил 20 лет колонии общего режима и 1 миллион рублей штрафа.
Поо версии следствия, вина Каримовой заключается в том, что она дала исполнителю теракта свой мобильный телефон. С его помощью Джалилов активировал сим-карту. Также, как считает обвинение, по нему взрывник получал последние инструкции перед самоподрывом.
Сама женщина, на тот момент работавшая на кухне одного из петербургских ресторанов, свою вину отрицает. Вчера ей так и не смогли зачитать обвинение, так как Каримовой стало плохо до потери сознания.
Напомним, что накануне для других фигурантов дела сторона обвинения потребовала четыре пожизненных срока, а также 28 и по 27 лет заключения оставшимся фигурантам. Всего обвиняемыми по делу о взрыве в метро числятся 11 человек.
ФСБ задержала боевиков, готовивших теракты в Петербурге.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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